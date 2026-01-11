Ko je počilo v Ajaxu: trk egov Van der Vaarta in Ibrahimovića

Rafael van der Vaart je bil čudežni deček Ajaxa, a boj za vlogo prvega zvezdnika ga je pahnil v spor z Zlatanom Ibrahimovićem. Konflikt, ki je izbruhnil na reprezentančni tekmi, je razdelil slačilnico.

Rafael van der Vaart je bil za mnoge čudežni deček nogometa. Ni imel lahkega otroštva. Odraščal je v skupnosti, ki na Nizozemskem živi v prikolicah. V svojih spominih je to obdobje opisoval brez samopomilovanja: kot preprosto življenje, v katerem je bil nogomet stalnica. Kot otrok se je v nogometni igri rad pretvarjal, da je brazilski Romario.

Hitro so njegov talent prepoznali in ga z ulice povabili v znamenito Ajaxovo akademijo. Za njih je bil čudežni deček. Poveličevali so ga in morda je imel ravno zaradi hitre uveljavitve v nadaljevanju težave.

Najboljši goli v dresu Ajaxa

V prvi ekipi Ajaxa je debitiral pri 17 letih. V zgodnjih 2000-ih je bil van der Vaart ena najbolj izpostavljenih mladih zvezd v Evropi – nagrade in primerjave so po ocenah nekaterih strokovnjakov prišle hitro. Pohvalil se je lahko z nagrado Golden Boy.

Prihod Ibrahimovića in trk dveh karakterjev

Veliko se je spremenilo, ko je v klub leta 2001 prišel kontroverzni Zlatan Ibrahimović. Samosvoj, samozavesten nogometaš brez dlake na jeziku. Nizozemski vezist, ki je imel status zvezdnika v ekipi, je priznal, da je imel s Švedom v času, ko sta se pri Ajaxu borila za vlogo nosilca ekipe, kar nekaj "sporov". Po njegovem mnenju je bil Ibrahimović nanj ljubosumen. Večini je bilo jasno, da nihče ni bil pripravljen živeti v senci drugega.

Dogodek, ki je spremenil njun odnos

"Takrat sva bila oba mlada in jaz sem bil najboljši igralec Ajaxa. On je prišel v klub in verjel, da je on najboljši igralec Ajaxa. Takrat se še ni obnašal tako, kot se obnaša zdaj, in mislim, da je bil malo ljubosumen. Z njim nisem imel res velikih težav. Šlo je le za to, da sta se na enem mestu srečala dva ega. Mislim, da sem bil jaz zanj večji problem, kot je bil on zame," je pred leti za ukrajinski medij footbal.ua dejal van der Vaart.

V Ajaxu sta imela zvezdniški status. Foto: Guliverimage

Nato je počilo. Ne v klubskem okolju ampak na reprezentančni tekmi Švedska – Nizozemska. Van der Vaart je želel v eni od obrambnih akcij vzeti žogo Ibrahimoviću, ki mu je grobo stopil na nogo in ga poškodoval. Nizozemec je izpostavil, da je šel klubski soigralec predaleč.

Incident, ki je razdelil slačilnico

Ta dogodek je v Ajaxu zanetil požar. Mnogi so opisovali, da je spor razdelil ekipo in temu posledično je bila tudi klima v ekipi.

Ibrahimović je obtožbo zavračal in poudarjal, da ni šlo za namero. V njegovem značilnem slogu je kasneje dodal še grožnjo: če ga bo še enkrat obtožil, mu bo zlomil obe nogi – in takrat bo namenoma.

Razhod: Torino in Hamburg

Ibrahimović je leta 2004 nato zapustil Ajax in se odpravil k Juventusu, van der Vaart pa je podaljšal igranje za nizozemski klub do leta 2005, ko se je preselil v Nemčijo, v Hamburg. Marsikdo tovrstnega prestopa ni pričakoval, saj so bili mnenja, da je čas za večji klub – tudi zanimanje zanj je bilo veliko. Nizozemska legenda Johan Cruyff se je ob tem prestopu spraševala, kaj Rafael dela v Hamburgu.

Najlepši goli v Hamburgu

A je v Nemčiji dobil tisto, kar je potreboval. Prostor za igro, povrh vsega pa ni imel pritiska. Hitro se je vtisnil v srca navijačev kluba, s katerim je v krstni sezoni osvojil tretje mesto v nemški Bundesligi in pokal Intertoto pod okriljem Uefe.

Madrid, London in osebne preizkušnje

Real Madrid je bil naslednji korak – in klasična preizkušnja, ki jo je v tistem obdobju doživelo veliko odličnih igralcev. Zgodba v Madridu je za vsakega nogometaša posebna preizkušnja. Pritisk je ogromen. Igral je tekme, a ni imel stalne vloge.

Konkurenca je bila neizprosna. Ko je prišel legendarni trener Jose Mourinho, je prejemal manj minut. Začelo se je govoriti o prodaji in zamenjavi kluba. Poleti 2009 je Real Madrid razmišljal o njegovi prodaji, a je van der Vaart vztrajal v španski prestolnici.

Kot je pozneje pojasnil, se je žena takrat zdravila zaradi raka, zato selitev zanj ni prišla v poštev. Leto pozneje, ko je prestopil v Tottenham, je povedal, da je bilo zdravljenje zaključeno, sam pa si je želel spet igrati redno in "uživati v nogometu", kar mu je London obetal precej bolj kot gretje klopi v Madridu.

Če je stal ženi ob strani, pa je kmalu doživel družinski šok. Iz elektronskih sporočil je izvedel, da ga žena vara s pilotom nizozemske letalske družbe KLM. Na silvestrovo leta 2012 sta se nato razšla, iz zakona pa imata 19-letnega sina Damiana, ki je član mladinske ekipe Ajaxa.

Finale, ki je ostal neizpolnjena pika na i

Velik pečat je pustil v dresu nizozemske reprezentance, v kateri pa mu ni uspelo postaviti pike na i. Pisalo se je leto 2010. V velikem finalu svetovnega prvenstva v Južni Afriki je Nizozemski nasproti stala Španija. Dolg večer je bil, saj sta se igrala podaljška. Bolečina je sledila v 116. minuti. Zadal jo je član Barcelone Iniesta, ki je zabil – van der Vaart je bil tik ob njem – zmagoviti gol za naslov svetovnega prvaka.

Po zadnjih klubskih postajah (Hamburger SV, Betis, Midtyland in Esbjerg) je uradno sklenil kariero leta 2018. In potem naredil prav poseben ovinek v povsem drugo smer. Preizkusil se je tudi v pikadu.

Življenje po nogometu in uspešna partnerka

Konec prejšnjega leta je izšla njegova biografija, vse od leta 2016 pa je tudi rokometni navijač, saj njegova partnerka Estavana Polman igra rokomet in se lahko pohvali tudi z naslovom svetovnih prvakinj iz leta 2019.

Rafael van der Vaart skupaj z Estavano Polman, s katero imata hčerko. Estavana je zelo priznana rokometašica, ki je z Nizozemsko osvojila tudi naslov svetovnih prvakinj. Foto: Guliverimage

Skupaj imata hčerko Jesslynn, ki je prišla na svet 27. junija 2017, pol leta kasneje pa je Polman osvojila z nizozemsko reprezentanco še bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Nemčiji in tako zaokrožila zbirko vseh odličij, potem ko je bila dve leti pred tem na Danskem že srebrna.