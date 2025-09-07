Ajda Novak z devetim mestom najboljša Slovenka v posamičnem krosu Augsburga

Slovenski kajakaši v posamičnem krosu zadnje tekme svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah v Augsburgu niso bili v igri za odličja, z izjemo Jakoba Šavlija pa so se vsi uvrstili v popoldanske izločilne boje. Še najbolje je vožnja uspela Ajdi Novak, zasedla je deveto mesto, za najhitrejšo je zaostala dve sekundi in 49 stotink.

Eva Alina Hočevar je bila 17. (+4,96), v seštevku te discipline je nazadovala na deseto mesto, prehitela jo je tudi Novak, ki se je prebila na deveto mesto, Naja Pinterič je bila 24. (+6,20).

Tekmo je dobila Britanka Lois Leaver pred Nemko Ricardo Funk in Francozinjo Angele Hug, zmagovalka svetovnega pokala v tej disciplini je Francozinja Camille Prigent.

Pri moških je zmagal Francoz Mathurin Madore, drugi je bil Britanec Sem Leaver, ki si je s tem zagotovil skupno zmago, tretji pa Španec David Llorente.

Žiga Lin Hočevar je bil 20. (+2,83), Jan Ločnikar 26. (4,14), Šavli pa 37. (+7,59). V svetovnem pokalu je Hočevar zasedel 13. mesto.

