Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
7. 9. 2025,
13.25

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
kanu kajak Ajda Novak

Nedelja, 7. 9. 2025, 13.25

16 minut

Kajak kros

Ajda Novak z devetim mestom najboljša Slovenka v posamičnem krosu Augsburga

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ajda Novak | Foto Bobo

Foto: Bobo

Slovenski kajakaši v posamičnem krosu zadnje tekme svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah v Augsburgu niso bili v igri za odličja, z izjemo Jakoba Šavlija pa so se vsi uvrstili v popoldanske izločilne boje. Še najbolje je vožnja uspela Ajdi Novak, zasedla je deveto mesto, za najhitrejšo je zaostala dve sekundi in 49 stotink.

Eva Alina Hočevar je bila 17. (+4,96), v seštevku te discipline je nazadovala na deseto mesto, prehitela jo je tudi Novak, ki se je prebila na deveto mesto, Naja Pinterič je bila 24. (+6,20).

Tekmo je dobila Britanka Lois Leaver pred Nemko Ricardo Funk in Francozinjo Angele Hug, zmagovalka svetovnega pokala v tej disciplini je Francozinja Camille Prigent.

Pri moških je zmagal Francoz Mathurin Madore, drugi je bil Britanec Sem Leaver, ki si je s tem zagotovil skupno zmago, tretji pa Španec David Llorente.

Žiga Lin Hočevar je bil 20. (+2,83), Jan Ločnikar 26. (4,14), Šavli pa 37. (+7,59). V svetovnem pokalu je Hočevar zasedel 13. mesto.

Preberite še:

Mia Medved, Anja Osterman, Anže Urankar in Rok Šmit
Sportal Doping: Slovenija do medalje po letu dni
Eva Alina Hočevar
Sportal Kanuisti niso popravili vtisa iz Tacna, najboljša, osma, Eva Alina Hočevar
Tacen Žiga Lin Hočevar
Sportal Žiga Lin Hočevar na zadnji tekmi šesti, Eva Alina brez kolajne
kanu kajak Ajda Novak
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.