Kanuisti niso popravili vtisa iz Tacna, najboljša, osma, Eva Alina Hočevar

Slovenski kanuisti na finalu svetovnega pokala v slalomu v Augsburgu niso popravili vtisa z domače tekme v Tacnu. Tudi na olimpijski progi iz leta 1972 se nobenemu izmed treh fantov ni uspelo prebiti v finale najboljših 12, to je uspelo le Evi Alini Hočevar med dekleti, ki v finalu ni ponovila polfinalne vožnje in je na koncu zasedla osmo mesto.

Eva Alina Hočevar je v petek doživela veliko razočaranje, saj v kajaku ni izkoristila priložnosti za kolajno v skupnem seštevku. Tokrat je bila v kanuju bolj sproščena, čoln ji je stekel že v kvalifikacijah, v katerem je zabeležila šesti čas, še boljša pa je bila v polfinalu. V zgornjem delu se je sicer dvakrat dotaknila vratc, v spodnjem delu pa je bila zelo hitra, tako da se je v finale uvrstila z drugim časom. Žal pa polfinalnih občutkov v finalu ni našla, tako da ni ogrožala najboljših.

"Malo razočaranja je, ne pa toliko, kot ga je bilo včeraj. S celotnim dnevom moram biti zadovoljna. V kvalifikacijah in še posebej v polfinalu mi je stekel čoln, v finalu zaradi napak na samem začetku na žalost ne. Nisem razmišljala o skupnem seštevku, nisem bila živčna, saj možnosti za kolajno ni bilo, enostavno pa nisem imela dobre vode. Tu v Augsburgu se ta neprestano menja in moraš imeti tudi srečo z njo," je nad pomanjkanjem sreče potarnala Hočevar, ki se je v finale uvrstila z drugim časom.

"V finalu sem hotela dobiti občutke iz polfinala, ko prav tako nisem začela najbolje, vendar nato ujela pravi ritem. Žal sem napako storila že pri prvi kombinaciji vratc, nato še pri kombinaciji petih in šestih vratc. Tam sem izgubila vse možnosti, v nadaljevanju sem poskušala kaj popraviti, a na silo ne gre. Osmo mesto pa vsekakor ni slaba uvrstitev," je menila Ljubljančanka, ki je v skupnem seštevku svetovnega pokala kanuistk napredovala na osmo mesto.

Alja Kozorog je finale zgrešila za malo, zasedla je 14. mesto, Lea Novak pa je izpadla že v kvalifikacijah. Junakinja Augsburga je postala Britanka Kimberley Woods. V petek si je z zmago na zadnji tekmi zagotovila tudi skupno zmago v svetovnem pokalu v kajaku, to pa je ponovila dan pozneje v kanuju.

Benjamin Savšek Foto: Aleš Fevžer

Slovenski fantje so odpeljali solidne kvalifikacije, tako da obeti niso bili slabi. Luka Božič in Benjamin Savšek sta sicer že v kvalifikacijski vožnji delala napake, zbirala kazenske sekunde, a bila hitra. Prvi je dosegel osmi, drugi pa 22. čas kvalifikacij. Če bi bila v polfinalu natančnejša, bi vsekakor lahko kandidirala za visoka mesta, toda to se ni zgodilo. Napak je bilo spet preveč, Savšek je s šestimi kazenskimi sekundami zasedel 18., Božič pa z osmimi 22. mesto.

"S toliko napakami nisem mogel biti boljši. Proga je zahtevna, a to mi ponavadi ustreza, vendar sem bil danes premalo natančen, premalo pazljiv. Mogoče bi si moral za kakšna vratca vzeti čas, a potem najbrž ne bi bil dovolj hiter. Ne vem, letošnji svetovni pokal mi ni uspel, čeprav se v zadnjem času spet bolje počutim. A bom moral do svetovnega prvenstva v Avstraliji še dosti delati, mislim, da je časa dovolj," je po nezanesljivi vožnji dejal Savšek.

Še slabše se je na progi godilo Žigi Linu Hočevarju, branilcu lanske zmage, ki je v polfinalu, v katerega se je prebil z nadzorovano vožnjo in 11. časom, zbral šest kazenskih sekund, v spodnjem delu pa se je celo prevrnil in pri tem izgubil dragocene sekunde. Tekmo je končal na 25. mestu.

S tretjo zaporedno zmago si je zlato kolajno v skupnem seštevku zagotovil olimpijski prvak Francoz Nicolas Gestin, ki je po zadnji tekmi prehitel rojaka Yohanna Senechaulta, tretji v skupnem seštevku je Miquel Trave, Španec je bil tretji tudi v Augsburgu, drugo mesto je tu zasedel Slovak Matej Benuš. Luka Božič je kljub dvema slabima uvrstitvama na zadnjih dveh tekmah v skupnem seštevku ostal med deseterico, kot najboljši Slovenec je na devetem mestu.