V avstralskem Penrithu se je končalo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Zadnja disciplina je bil kajakaški kros, v katerem pa Slovenija ni prišla do odmevnega dosežka. Tako Ajda Novak kot Žiga Lin Hočevar sta izpadla v osmini finala, Hočevar se je uvrstil na 19., Novak pa na 25. mesto. Preostala Slovenca Eva Alina Hočevar in Jan Ločnikar sta izpadla že v kvalifikacijah prvi dan prvenstva.

Ajda Novak, ki se je zanesljivo prebila čez prvi krog izločilnih voženj, se je sicer tudi v osmini finala dobro borila, prišla druga v cilj, že mislila, da se je uvrstila v četrtfinale, a so ji sodniki pozneje prisodili napako, ki ji je preprečila napredovanje.

"Ta disciplina je z vseh vidikov nepredvidljiva. Na vodi je velikokrat kaos, tako da se moraš prilagajati trenutku. Zadovoljna sem svojo vožnjo, v najbrž najtežji skupini sem se borila po najboljših močeh, na koncu so mi dosodili napako na drugih protitočnih vratcih, ko sem pogledala posnetek, sem videla, da povsem upravičeno," je športno priznala napako Novak, ki je v usodna vratca prišla kot prva, nato pa jo je iz prave linije izrinila Španka Maialen Chourraut. V skupini sta bili še Nemka Ricarda Funk in Slovakinja Zuzana Pankova.

Pri ženskah sta na koncu dvojno zmago zabeležili Francozinji Angele Hug in Camille Prigent, bron je osvojila Poljakinja Klaudia Zwolinska, za katero je to že tretja medalja na prvenstvu. Zlati v slalomu je osvojila tako v kanuju kot kajaku.

Žiga Lin Hočevar do slovenske uvrstitve dneva

Pri moških je vlogo prvega favorita upravičil Britanec Joseph Clarke, drugi je bil Francoz Mathurin Madore, tretji pa Čeh Matyaš Novak.

Žiga Lin Hočevar je v sedmi skupini osmine finala zasedel tretje mesto, prehitela sta ga olimpijski prvak, Novozelandec Finn Butcher ter Poljak Mateusz Polaczyk.

Žiga Lin Hočevar je z 19. mestom poskrbel za slovensko uvrstitev dneva. Foto: Nina Jelenc

"Moja vožnja je imela samo eno napako, neposrečen start, ki pa je po mojem mnenju najpomembnejši. Odneslo me je preveč desno, pustil sem preveč prostora Butcherju, da je lahko prišel neoviran na prva vratca. Čehu Martinu Rudorferju pa sem dal možnost, da se odloči ali napade mene ali Polaczyka. Potegnil sem krajšo, napadel je mene. Dobro sem se branil, a je imel na drugi strani Polaczyk lažje delo in me je prehitel," je dogajanje v osmini finala opisal Hočevar, ki pa je kljub slabemu prvenstvu zadovoljen s sezono, tudi v krosu: "Menim, da sem v tej disciplini zelo napredoval."

Slovenci tako prvenstvo zapuščajo s tremi kolajnami. V ekipnih vožnjah so jih osvojili kanuisti in kajakašice, v posamičnem krosu pa Ajda Novak, ki je zasedla drugo mesto.

Prihodnje leto bo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Združenih državah Amerike, v Oklahoma Cityju, na progi, ki bo gostila tudi olimpijsko preizkušnjo na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu.