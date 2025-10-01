Slalomisti in slalomistke na divjih vodah so opravili še z zadnjimi kvalifikacijskimi nastopi na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Sydneyju. Slovenska ekipa je bila v kajakaškem delu kvalifikacij polovično uspešna. V petkov polfinale so se od šestih predstavnikov uvrstili trije, in sicer Peter Kauzer, Eva Alina Hočevar in junakinja ponedeljkovega posamičnega krosa Ajda Novak.

Kauzer je v kvalifikacijah zabeležil šesti čas, progo je prevozil brez dotika, Eva Alina Hočevar je bila deseta, Novak pa 18., obe na progi napake za kazenske sekunde nista naredili.

Zaradi napak pa so brez uvrstitve med najboljših 30 ostali Žiga Lin Hočevar, Martin Srabotnik in Lea Novak. Hočevar, ki je še drugi dan zapovrstjo ostal brez polfinala, se je z dvema kazenskima sekundama uvrstil na 38. mesto, Srabotnik je bil 65., ker je izpustil vratca si je nabral 50 kazenskih sekund. Lea Novak je storila podobno napako, pri osmih vratcih je dobila 50 kazenskih sekund, kar jo je pahnilo na 47. mesto.

Sledile bodo še ekipne tekme kajakašic in kajakašev.

