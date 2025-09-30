Slovenska reprezentanca v slalomu na divjih vodah je na svetovnem prvenstvu v Penrithu v Avstraliji osvojila še drugo odličje. Po ponedeljkovem srebru Ajde Novak v posamičnem krosu so si tokrat zmagovalni oder oziroma bronasto kolajno priborili še kanuisti v ekipni konkurenci v postavi Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Lin Hočevar. Za Slovenijo kot samostojno državo je to 33. kolajna na svetovnih prvenstvih in sedma na ekipnih moških tekmah v kanuju.

Boljši od Slovencev, ki so bili najhitrejši na progi, zlato kolajno pa jim je preprečil dotik desetih vratc, so bili le prvi favoriti Francozi in Angleži. Prvi so jih premagali za 89, drugi pa le za deset stotink sekunde.

"To vožnjo bi uvrstil kar visoko na lestvici naših ekipnih nastopov. Vse se nam je 'poklopilo', vsa križanja, kar dokazuje tudi najboljši čas dneva. Žal se je zgodil en dotik, ampak nič zato. Veseli smo tretjega mesta, kar je dobra popotnica za nadaljevanje prvenstva," je po tekmi dejal Božič.

"To je zame prva medalja na članskih prvenstvih. Na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Londonu smo bili četrti, malo nam je zmanjkalo, spomnim se občutka, kako sem bil razočaran sam nad sabo. Danes je občutek precej lepši. Dobro smo ga 'žgali', bili ves čas skupaj, pokazali zelo dobro vožnjo," je bil dobre volje Hočevar.

"To vožnjo bi uvrstil kar visoko na lestvici naših ekipnih nastopov. Vse se nam je 'poklopilo', vsa križanja, kar dokazuje tudi najboljši čas dneva." Foto: Nina Jelenc "Bili smo uigrani, pokazali smo lepo vožnjo. Na žalost je prišlo do rahlega dotika desetih vratc, ampak smo vseeno veseli," pa se je kolajne veselil Savšek, za katerega je to že četrta kolajna na ekipnih SP, prvo je osvojil že leta 2014, leta 2022 v Augsburgu je bil skupaj z Božičem in Anžetom Berčičem tudi svetovni prvak.

Evi Alini Hočevar, Lei Novak in Alji Kozorog ni uspelo ponoviti uspeha izpred dveh let, ko so na prvenstvu v Londonu osvojile bronasto kolajno, prvo v zgodovini za Slovenijo v tej konkurenci. Tokrat so zasedle šesto mesto, na progi so bile počasne, brez dotikov so za najboljšimi zaostale več kot deset sekund.

Zmagale so Čehinje pred Nemkami in Britankami.

Peterica v polfinale, hitro slovo Hočevarja

Že pred ekipnimi vožnjami so izpeljali kvalifikacije v kanuju. V moški konkurenci sta v polfinale napredovala Božič in Savšek, Žiga Lin Hočevar pa je z 52 kazenskimi sekundami obstal v kvalifikacijah. V konkurenci kanuistk bodo v polfinalu veslale vse Slovenke. Najhitreje je s progo opravil Čeh Adam Kral, drugi je bil Poljak Kacper Sztuba, tretji pa Španec Miquel Trave. Božič je zaostal 76, Savšek pa 98 stotink sekunde.

Eva Alina Hočevar je v polfinale napredovala z osmim časom. Foto: Nina Jelenc

V konkurenci kanuistk bodo v polfinalu veslale vse Slovenke. Eva Alina Hočevar je imela osmi čas kvalifikacij, Alja Kozorog je bila 19., Lea Novak pa 22., so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenija. Najhitrejša je bila Španka Nuria Vilarrubla, druga Britanka Kimberley Woods, tretja pa Francozinja Doriane Delassus.