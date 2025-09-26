"Rad bi se malo umiril in malo več trenutkov preživel z družino," je pred odhodom na svetovno prvenstvo v Avstralijo povedal slovenski kajakaš Peter Kauzer. Hrastničan je pri svojih 41 letih pravi športni fenomen, ki se lahko še vedno kosa z veliko mlajšimi. Vedno znova pa se pojavlja vprašanje, ali bo vztrajal do olimpijskih iger v Los Angelesu (2028).

V zadnjem obdobju je imel Peter Kauzer kar nekaj težav s hrbtom, ki so se pojavile že pred evropskim prvenstvom, a tega ni želel Peter Kauzer je imel že na začetku težave, ki pa jih ni želel obešati na veliki zvon. Foto: Ana Kovač obešati na veliki zvon. Zaradi tega je bil v prvem delu sezone njegov poudarek bolj pri sanaciji poškodbe kot na samih treningih, kar je vplivalo tudi na rezultate. Drugi del sezone se je začel z domačo tekmo v Tacnu. Ker tacenski kanal dobro poznajo že vsi tekmovalci, domača prednost v razmerah, ko je bila postavitev proge nekoliko lažja, ni prišla do izraza. Kljub temu je Kauzer osvojil četrto mesto, kar je tudi spodbuda za svetovno prvenstvo v Avstraliji, kjer je pred leti veliko treniral in kjer se počuti domače.

"Res je, že dolgo nisem bil tam, nazadnje tisto leto, ko je udarila korona. Pred tem je bila tam moja zimska baza kar dolgo. Lahko rečem, da bom po dolgem času v domačem okolju, torej okolju, ki sem ga vajen. Vem, kako in kaj je tam. Verjetno je kaj novega, ampak še vedno je občutek, ko se ti zdi vse domače," nam je v pogovoru zaupal sogovornik, ki poudarja, da mu proga tam ustreza in jo do potankosti pozna.

Foto: Vid Ponikvar

Priznava, da je bil takrat še premlad

Peter je edini v reprezentanci, kjer je leta 2005 na olimpijskem prizorišču iz leta 2000 že tekmoval in kot golobradi mladenič v ekipnih vožnjah zasedel 3. mesto. Že takrat je v posamični konkurenci upal na veliko več.

"Upal sem, da bom imel tudi posamično medaljo, ampak sem bil takrat očitno še premlad. To je bilo tisto leto, ko sem se šele prebil med najboljše. Pričakoval sem več, ampak sem na eni kombinaciji naredil napako in izpadel iz finala. Če me spomin ne vara, sem takrat v Avstraliji dosegel 17. mesto. Ta rezultat bi rad zelo izboljšal."

Že v Pekingu je bil kandidat za medaljo.

Danes bi takoj podpisal

Pravi, da bi se, če bi takrat tako razmišljal kot sedaj, v njegovi vitrini nabralo še več lovorik, ki pa jih že zdaj ni malo. A srebrni kajakaš z olimpijskih iger iz Ria (2016) je prepričan, da nima smisla gledati v preteklost in da se vse zgodi z razlogom.

"Če bi že na svojih prvih olimpijskih igrah (Peking 2008 op. p.) zmagal, takrat sem bil tega sposoben in tudi hiter sem bil dovolj, je vprašanje, kako bi se moja kariera razvijala. Je, kar je. Vseeno se mi zdi, da sem prvi slovenski kajakaš, ki je začel konstantno nizati rezultate. Bili so želje in cilji, a mi je preklopilo v glavi, ko mi niso bile dovolj le ene stopničke na svetovnem pokalu v celi karieri. Seveda si nisem predstavljal, da bom imel v karieri toliko rezultatov. Želja je bila, ampak če bi mi nekdo rekel, da se bo to dejansko zgodilo, bi takoj podpisal."

"Tega si nisem nikoli mislil. Ponosen sem že na to, da sem še vedno tukaj." Foto: Aleš Fevžer

Še kako čustvena je njegova zgodba z olimpijskih iger v Parizu, saj je prepričan, da so ga sodniki tam "okradli". In vsakokrat se ob tem pojavi vprašanje, ali bo eden najboljših kajakašev vseh časov vztrajal do olimpijskih igrah v Los Angelesu. Pravi, da bo šel iz sezone v sezono …

"Tudi jaz nisem več med najmlajšimi. Rad bi se malo umiril in malo več trenutkov preživel z družino. Po drugi strani vesla tudi Nola (hčerka op. p.), tako da še dodaten čas preživiva skupaj. Bomo videli. Če me bo vse skupaj pripeljalo v Los Angeles, bo to super. Odvisno bo od mnogih stvari. V prvi vrsti bom moral še vedno uživati, kar za zdaj še, in tudi biti sposoben doseganja rezultatov. Da bi se po toliko letih mednarodne kariere mučil pozimi in zapravljal čas za uvrstitev med najboljših 30, me ne zanima. Toliko samospoštovanja pa vseeno imam. Še zmeraj sem ponosen na to, kar sem naredil, in še vedno sem pri teh letih med najboljšimi. Tega si nisem nikoli mislil. Ponosen sem že na to, da sem še vedno tukaj."

