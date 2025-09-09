Slovenska reprezentanca slalomistov na divjih vodah bo v naslednjih dneh odpotovala v Avstralijo, kjer bo opravila zaključne priprave na svetovno prvenstvo, ki se bo 29. septembra začelo v olimpijskem Penrithu. Slovenci bodo v Avstraliji nastopili v isti zasedbi, ki je tekmovala na evropskem prvenstvu in na tekmah svetovnega pokala.

Sprememba bo le v krosu, kjer bosta za razliko od prejšnjih tekem lahko nastopila le dva tekmovalca.

Kajakaško ekipo bodo sestavljali Peter Kauzer, Martin Srabotnik, Žiga Lin Hočevar, Eva Alina Hočevar, Ajda Novak in Lea Novak, kanuistično brat in sestra Hočevar, Benjamin Savšek, Luka Božič, Alja Kozorog in Lea Novak, ekipo v krosu pa brat in sestra Hočevar, Ajda Novak in Jan Ločnikar.

Penrith je svetovno prvenstvo že gostil leta 2005, v karavani pa ni več veliko tekmovalcev, ki so nastopali pred 20 leti. Eden izmed njih je Peter Kauzer, ki je takrat osvojil bronasto kolajno v ekipni konkurenci, ob legendarnemu Slovaku Michalu Martikanu, ki je takrat osvojil tretje mesto v kanuju, lahko postane prvi tekmovalec z več medaljami na dveh dozdajšnjih prvenstvih v Avstraliji.

Foto: Nina Jelenc

"Zgodovina in statistični podatki me najbolj ne zanimajo, moja želja je, da pridem v cilj in bom zadovoljen s svojo vožnjo. Na zadnjih dveh tekmah sem dobil občutek, da spet postajam stari jaz. Predvsem v Augsburgu, kjer sem v polfinalu sicer zgrešil vratca, a pokazal dobro predstavo. Pokazal sem, da sem hiter, da če odpeljem, kot znam, sem med najhitrejšimi, s tem so tudi pogojeni moji cilji na prvenstvu," je pred odhodom optimistično razpoložen Kauzer.

Savšek želi zmanjšati število napak

Nekaj izkušenj s progo v Penrithu ima tudi kanuist Savšek, specialist za velike tekme, ki bo na svetovnem prvenstvu reševal slabšo sezono. "Tam sem bil dvakrat na pripravah, nastopil pa sem tudi na tekmi nižjega ranga. Proga tam mi je zelo všeč, pomembno pa bo, da se osredotočim nase, na svojo vožnjo, na svoje občutke. Imam še nekaj časa, da se ustrezno pripravim, predvsem moram zmanjšati število napak na progi. Seveda pa upam na vnovični vrhunski rezultat," je pred odhodom dejal nekdanji olimpijski prvak, ki se je na drugih celinah že znal izkazati.

Žiga Lin Hočevar Foto: Aleš Fevžer

Žiga Lin Hočevar: Enkrat želim biti svetovni prvak

Kauzer in Savšek bosta mlajšemu delu ekipe zagotovo dala kakšen dober nasvet, na tega računa tudi Žiga Lin Hočevar, ki je po dokaj uspešni sezoni svetovnega dobro razpoložen. "Enkrat želim biti svetovni prvak. To bo moja prva priložnost, če jo bom izkoristil bo v redu, če ne, pač ne. Moja prva naloga v Avstraliji bo, da se dobro spočijem in se spoznam s progo, na kateri sem enkrat bil, a sem bil star sedem mesecev, tako da mi najbrž to ne bo pomagalo. Kakšen nasvet starejših tekmovalcev, pa bo dobrodošel," je bil na novinarski konferenci dobre volje dvakratni dobitnik odličja z evropskih prvenstev.

Njegova sestra Eva Alina v članski konkurenci kolajn še nima, nikdar jih tudi noče napovedovati, tudi tokrat izjeme ni naredila: "Želim si prikazati dobre vožnje, kam lahko pridem, bomo videli. Vem, da bo naporno, nastopila bomo v treh disciplinah, a sem nekaj podobnega že doživela. Na progi še nisem bila, si pa posnetke vsake tekme tukaj pozimi ogledam. Znam pa se tudi dobro prilagajati na proge. Prvenstva se veselim," trdi Eva Alina Hočevar.

