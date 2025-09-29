Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
8.14

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Eva Alina Hočevar Žiga Lin Hočevar kajakaški kros slalom na divjih vodah Ajda Novak

Ponedeljek, 29. 9. 2025, 8.14

7 minut

SP v slalomu na divjih vodah, posamični kajakaški kros (2025)

Ajda Novak na SP srebrna v posamičnem krosu

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Ajda Novak | Ajda Novak je bila v kakajaškem krosu počasnejša le od Švicarke Alene Marx. | Foto www.alesfevzer.com

Ajda Novak je bila v kakajaškem krosu počasnejša le od Švicarke Alene Marx.

Foto: www.alesfevzer.com

Kajakašica Ajda Novak je na svetovnem prvenstvu v Penrithu v Avstraliji že prvi dan osvojila kolajno za slovensko reprezentanco. Dvaintridesetletnica je bila v posamičnem kajakaškem krosu srebrna, ugnala jo je le Švicarka Alena Marx. Druga slovenska reprezentantka Eva Alina Hočevar je po napaki ostala brez visoke uvrstitve.

Slovenska kajakašica Ajda Novak se je na progo v olimpijskem Penrithu podala zelo zgodaj in s sijajnim časom 63,07 sekunde zanesljivo prevzela vodstvo. Številne izkušene in favorizirane tekmice so nato po vrsti zaostajale.

Tudi Eva Alina Hočevar je po napaki pri drugih protitočnih vratcih ostala brez visoke uvrstitve, čeprav je za svojo reprezentančno kolegico zaostala natanko pol sekunde. Kljub temu njen čas brez napake ne bi zadoščal za kolajno.

Novak je do konca ugnala le Švicarka Alena Marx, sicer dvakratna evropska prvakinja iz Tacna prav v posamičnem kajakaškem krosu kot v krosu na izpadanje. Hitrejša je bila za 0,98 sekunde. Brona se je razveselila Brazilka Ana Satila (+1,14).

Za Slovenijo je to na svetovnih prvenstvih v slalomu na divjih vodah osma srebrna kolajna, skupno pa 32. ob še osmih zlatih in 16 bronastih.

Španec svetovni prvak, Hočevar 15.

Žiga Lin Hočevar je v kajakaškem krosu osvojil 15. mesto. | Foto: Nina Jelenc Žiga Lin Hočevar je v kajakaškem krosu osvojil 15. mesto. Foto: Nina Jelenc V moški konkurenci je svetovni prvak postal Španec David Llorente, ki je za 1,12 sekunde ugnal Josepha Clarka, tretji pa je bil Čeh Jakub Krejči (+1,68).

Od Slovencev si je sobotni nastop v kajakaškem krosu na izpadanje zagotovil le Žiga Lin Hočevar, ki je imel 15. čas (+3,57). Jan Ločnikar je bil 49. z zaostankom 8,69 sekunde.

Prvenstvo se bo v torek zgodaj zjutraj po slovenskem času nadaljevalo s kvalifikacijami v kanuju za posameznike (Luka Božič, Žiga Lin Hočevar, Benjamin Savšek) in posameznice (Lea Novak, Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar). Nato bosta še finalni ekipni vožnji z močnima slovenskima trojicama.

V Avstraliji, kjer bo deset slovenskih reprezentantov, bo naslov svetovnega prvaka iz Londona 2023 med kanuisti branil Savšek. Do kolajn sta pred dvema letoma prišla še letos zaradi rojstva otroka odsotna Eva Terčelj z bronom v kajakaškem krosu, tretje so bile tudi Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak v ekipni preizkušnji kanuistk.

Žiga Lin Hočevar_thumb
Sportal Zaveda se, da gre lahko hitro kaj narobe
Peter Kauzer
Sportal Kauzer bi danes takoj podpisal
Benjamin Savšek
Sportal Napačna odločitev uspešnega Slovenca
Eva Alina Hočevar Žiga Lin Hočevar kajakaški kros slalom na divjih vodah Ajda Novak
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.