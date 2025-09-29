Kajakašica Ajda Novak je na svetovnem prvenstvu v Penrithu v Avstraliji že prvi dan osvojila kolajno za slovensko reprezentanco. Dvaintridesetletnica je bila v posamičnem kajakaškem krosu srebrna, ugnala jo je le Švicarka Alena Marx. Druga slovenska reprezentantka Eva Alina Hočevar je po napaki ostala brez visoke uvrstitve.

Slovenska kajakašica Ajda Novak se je na progo v olimpijskem Penrithu podala zelo zgodaj in s sijajnim časom 63,07 sekunde zanesljivo prevzela vodstvo. Številne izkušene in favorizirane tekmice so nato po vrsti zaostajale.

Tudi Eva Alina Hočevar je po napaki pri drugih protitočnih vratcih ostala brez visoke uvrstitve, čeprav je za svojo reprezentančno kolegico zaostala natanko pol sekunde. Kljub temu njen čas brez napake ne bi zadoščal za kolajno.

Novak je do konca ugnala le Švicarka Alena Marx, sicer dvakratna evropska prvakinja iz Tacna prav v posamičnem kajakaškem krosu kot v krosu na izpadanje. Hitrejša je bila za 0,98 sekunde. Brona se je razveselila Brazilka Ana Satila (+1,14).

Za Slovenijo je to na svetovnih prvenstvih v slalomu na divjih vodah osma srebrna kolajna, skupno pa 32. ob še osmih zlatih in 16 bronastih.

Španec svetovni prvak, Hočevar 15.

Žiga Lin Hočevar je v kajakaškem krosu osvojil 15. mesto. Foto: Nina Jelenc V moški konkurenci je svetovni prvak postal Španec David Llorente, ki je za 1,12 sekunde ugnal Josepha Clarka, tretji pa je bil Čeh Jakub Krejči (+1,68).

Od Slovencev si je sobotni nastop v kajakaškem krosu na izpadanje zagotovil le Žiga Lin Hočevar, ki je imel 15. čas (+3,57). Jan Ločnikar je bil 49. z zaostankom 8,69 sekunde.

Prvenstvo se bo v torek zgodaj zjutraj po slovenskem času nadaljevalo s kvalifikacijami v kanuju za posameznike (Luka Božič, Žiga Lin Hočevar, Benjamin Savšek) in posameznice (Lea Novak, Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar). Nato bosta še finalni ekipni vožnji z močnima slovenskima trojicama.

V Avstraliji, kjer bo deset slovenskih reprezentantov, bo naslov svetovnega prvaka iz Londona 2023 med kanuisti branil Savšek. Do kolajn sta pred dvema letoma prišla še letos zaradi rojstva otroka odsotna Eva Terčelj z bronom v kajakaškem krosu, tretje so bile tudi Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak v ekipni preizkušnji kanuistk.