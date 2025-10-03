Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Petek,
3. 10. 2025,
6.27

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

kanu kajak Eva Alina Hočevar Peter Kauzer

Petek, 3. 10. 2025, 6.27

7 minut

SP v kajaku in kanuju, Sydney

Eva Alina Hočevar in Peter Kauzer v finalu svetovnega prvenstva v Sydneyju

B. B.

Eva Alina Hočevar | Eva Alina Hočevar je bila v polfinalu tretja. | Foto Nina Jelenc

Eva Alina Hočevar je bila v polfinalu tretja.

Foto: Nina Jelenc

Slovenska reprezentanca v slalomu na divjih vodah na svetovnem prvenstvu v Sydneyju spet kaže svojo kakovost. V finale kajaka na divjih vodah sta se uvrstila Eva Alina Hočevar in Peter Kauzer, ki se bosta zjutraj po lokalnem času borila za medalje.

Eva Alina Hočevar je v polfinalu navdušila z odlično vožnjo in dosegla tretji čas in se s tem zanesljivo uvrstila v finale. Ta bo na sporedu ob 7.02 po slovenskem času. Manj sreče je imela Ajda Novak, ki je po polfinalnem nastopu končala na 22. mestu.

Peter Kauzer | Foto: Nina Jelenc Foto: Nina Jelenc

V finalu bo veslal tudi najbolj izkušen slovenski kajakaš Peter Kauzer. S sedmim časom polfinala si je brez večjih težav zagotovil mesto med najboljšo dvanajsterico. V odločilni vožnji bo startal ob 7.33 po slovenskem času.

