Avtor:
B. B.

Četrtek,
9. 10. 2025,
14.00

Osveženo pred

3 minute

Anja Osterman

Četrtek, 9. 10. 2025, 14.00

3 minute

Imela sta še druge načrte

Slovenska kajakašica Anja Osterman se je poročila #video

Avtor:
B. B.

Anja Osterman | Anja Osterman je imela letos zelo uspešno sezono. | Foto Nina Jelenc

Anja Osterman je imela letos zelo uspešno sezono.

Foto: Nina Jelenc

Pred dnevi smo pisali, da je šla Anja Osterman, naša najboljša kajakašica na mirnih vodah, na zasluženi dopust na Maldive. S partnerjem Alanom Apolloniem sta tam v družbi sina Arija dahnila usodni da.

Slovenska kajakašica svoje poroke ni obešala ne veliki zvon. Sprva smo mislili, da je šla 32-letna Koprčanka na Maldive samo na počitnice, a s partnerjem sta imela še druge, zelo pomembne načrte. Po desetih letih zveze sta se odločila za poroko na Maldivih. Na tej jima je družbo delal sin Ari.

Osterman je imela zelo uspešno sezono, saj je tako na evropskem kot svetovnem prvenstvu osvojila srebrno medaljo in še enkrat dokazala, da spada med najboljše kajakašice na svetu.

"Ja, zelo je vesel, ko domov prinesem medaljo. Zelo je ponosen. Bolj zato, ker jo on nosi, ne jaz. Zanj je to kot nova igrača. Zelo uživa v navijanju. Bil je na tribunah, ni ga motil niti dež, opazoval je vse okoli sebe, bil je ponosen in vesel. Ko sva se potem videla in sem ga objela s tisto medaljo, je bil presrečen. Tako da mislim, da se že zaveda. Morda še ne razume, kaj medalja pomeni. Vsakič, ko vidiva vodo, reče: 'mami, tam'," je o sinu v nedavnem intervjuju povedala Anja Osterman, ki se bo kmalu začela pripravljati na novo sezono.

