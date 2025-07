V Rimu začetek konference o obnovi Ukrajine, ob robu srečanje koalicije voljnih

Rim danes in v petek gosti mednarodno konferenco o obnovi Ukrajine, ki jo bosta odprla italijanska premierka Giorgia Meloni in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Sodelovala naj bi visoka delegacija Evropske komisije in okrog 15 voditeljev držav. Več njih bo ob robu konference na daljavo sodelovalo na srečanju t. i. koalicije voljnih.