Evropski poslanci so danes s 360 glasovi proti, 175 za in 18 vzdržanimi zavrnili predlog nezaupnice Evropski komisiji pod vodstvom predsednice Ursule von der Leyen, ki so jo vložili skrajno desni poslanci.

Da bi bil predlog sprejet, bi moral prejeti dvotretjinsko večino oddanih glasov, ki hkrati predstavlja večino vseh 720 članov parlamenta. Glas je oddalo 553 poslancev.

Očitek komisiji zaradi cepiv in volitev

Romunski evroposlanec Gheorghe Piperea iz skrajno desne politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), v kateri so se od predloga nezaupnice distancirali, je v ponedeljkovi razpravi v parlamentu komisiji očital pomanjkanje preglednosti in spoštovanja pravosodja, med drugim v zvezi z naročanjem cepiv proti covidu-19. Poleg tega so predlagatelji komisiji med drugim očitali nezakonito vmešavanje v volitve v Romuniji in Nemčiji.

Von der Leyen o lažnih trditvah in teorijah zarote

Von der Leyen je trditve iz predloga označila za lažne, podpisnike iz treh skrajno desnih političnih skupin Evropskega parlamenta pa za teoretike zarot in podpornike ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Zagotovilo sredinskim skupinam

Članom desno- in levosredinskih skupin je medtem zagotovila, da je komisija pripravljena delati za kompromis in enotnost.

Komisija z Marto Kos nastopila decembra lani

Druga komisija pod vodstvom nemške političarke iz vrst Evropske ljudske stranke, v kateri položaj komisarke za širitev zaseda Marta Kos, je mandat nastopila 1. decembra lani. Pred tem je konec novembra parlament komisijo potrdil s 370 glasovi za, 282 proti in 36 vzdržanimi.

Neuspešen že 14. poskus nezaupnice

Tako je bil danes neuspešen tudi 14. predlog nezaupnice Evropski komisiji od leta 1972, ko je bil vložen prvi. Je pa leta 1999 že napoved vložitve predloga nezaupnice odnesla Evropsko komisijo pod vodstvom Luksemburžana Jacquesa Santerja.