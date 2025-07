Več spletnih potovalnih agencij se je po dialogu z Evropsko komisijo in organi za varstvo potrošnikov zavezalo, da bodo v 14 dneh povrnile stroške odpovedanih poletov. Namen je bil spodbuditi spletne potovalne agencije, da prostovoljno sprejmejo prakse, ki izboljšujejo varstvo potrošnikov in skladnost platform z zakonodajo EU.

V skladu s pravicami potnikov EU morajo letalski prevozniki, ki odpovejo polet, vozovnice povrniti v sedmih dneh po tem, ko se potnik odloči za povračilo stroškov poleta. Ker je letalske vozovnice mogoče kupiti tudi prek posrednika, iz zaveze iz leta 2023 izhaja, da bodo ti kupci prejeli povračilo v največ 14 dneh.

Kot so danes sporočili v Bruslju, sta se temu zavezali podjetji Expedia in Lastminute.com. Potrošnike bosta bolje obveščali o njihovih pravicah in zagotovili, da bodo, če bo prevoznik odpovedal polet, v 14 dneh prejeli povračilo stroškov vozovnice. Družba Lastminute.com bo večino zavez začela izvajati 1. julija, v celoti pa do 1. septembra, medtem ko je družba Expedia zagotovila, da so njene prakse že skladne s temi zavezami.

Nekatere agencije zavezo že sprejele

V Komisiji menijo, da to prispeva k ustvarjanju poštenih in enakih konkurenčnih pogojev v sektorju potovalnih letalskih prevoznikov. Ob tem so navedli, da so v okviru ukrepa iz leta 2023 te zaveze sprejele tudi družbe Edreams Odigeo, Etraveli Group in Kiwi.com. "S tem je skupno pet glavnih spletnih potovalnih agencij sprejelo enake zaveze," so poudarili.

Mreža organov za varstvo potrošnikov bo spremljala, ali sta podjetji Expedia in Lastminute.com v dogovorjenem roku pravilno izpolnili zaveze. Spremljala bo tudi izvajanje zavez družb Edreams Odigeo, Etraveli Group in Kiwi.com ter spodbujala sprejem teh zavez še pri drugih spletnih potovalnih agencijah.