EU bo zamrznitev carinskih protiukrepov, ki jih je aprila sprejela kot odgovor na ameriške carine za uvoz jekla in aluminija, podaljšala do začetka avgusta, je danes napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. ZDA so sicer pred tem zagrozile z uvedbo 30-odstotnih carin na uvoz blaga iz EU s 1. avgustom.