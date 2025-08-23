Ameriški general Jeffrey Kruse plačal visoko ceno

Obrambni minister Pete Hegseth je odpustil generala, čigar začetna obveščevalna ocena agencije o škodi na iranskih jedrskih lokacijah po ameriških napadih je razjezila predsednika Donalda Trumpa, poroča CNN.

Generalpodpolkovnik Jeffrey Kruse je bil razrešen s položaja vodje ameriške obrambne obveščevalne agencije, so sporočili viri, ki so želeli ostati anonimni, poroča CNN.

Obrambni minister Pete Hegseth je odpustil tudi podadmiralko Nancy Lacore, ki je načelnica rezervnih sil mornarice, in kontraadmirala Miltona Sandsa, častnika enote Navy SEAL, ki nadzira poveljstvo za specialno bojevanje mornarice, je CNN razkril ameriški uradnik.

Razlog za kadrovsko čistko uradno ni znan.

Trumpova administracija vse bolj kadruje tako v vojaškem vodstvu kot v obveščevalni skupnosti. Nekaterim zdajšnjim in nekdanjim uradnikom nacionalne varnosti so ta teden preklicali varnostna dovoljenja, kar je taktika, ki jo administracija uporablja proti domnevnim sovražnikom.

Kritiki pravijo, da bi dejanja administracije lahko ublažila nestrinjanje in poslala signal, da bi morala biti obveščevalna skupnost previdna pri sprejemanju zaključkov, ki so v nasprotju s Trumpovimi interesi.

General opozoril na omejeno škodo v Iranu

Krusejeva odstavitev prihaja nekaj mesecev po tem, ko so v medije pricurljale podrobnosti predhodne ocene ameriških zračnih napadov na Iran. Ugotovljeno je bilo, da je bil iranski jedrski program po ameriških napadih s težkimi bombniki zamaknjen le za nekaj mesecev, kar je v nasprotju s trditvami Trumpa in izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Republikanski predsednik Trump je namreč iranski program razglasil za "popolnoma in v celoti uničen", predhodno poročilo o omejeni škodi pa je zavrnil.

Na novinarski konferenci po junijskih napadih je Hegseth ostro kritiziral medije, ker so se osredotočili na predhodno oceno, vendar niso ponudili nobenih neposrednih dokazov o uničenju iranskih jedrskih proizvodnih objektov.

"Hočete reči, da je uničeno, hočete reči, da je poraženo, hočete reči, da je izbrisano – izberite besedo. To je bil zgodovinsko uspešen napad," je takrat dejal Hegseth.

Ni prvič, da je bil odstavljen uradnik, s katerim se Trump ni strinjal

Trump ima bogato zgodovino odstavljanja vladnih uradnikov, s katerimi se ne strinja glede podatkov in analiz. V začetku tega meseca je po slabem poročilu o zaposlovanju odpustil uradnika, odgovornega za podatke. Njegova administracija je prav tako prenehala objavljati poročila o podnebnih spremembah, preklicala študije o dostopu do cepljenja in odstranila podatke o spolni identiteti z vladnih spletnih mest.

Nove kadrovske čistke so vrhunec tedna obsežnih sprememb v obveščevalni skupnosti in pretresov v vojaškem vodstvu, ki jih je sprožila Trumpova administracija. Urad direktorja nacionalne obveščevalne službe, ki je odgovoren za usklajevanje dela 18 obveščevalnih agencij, vključno z DIA, je napovedal, da bo zmanjšal število zaposlenih in proračun.

Pentagon je ta teden sporočil, da se namerava najvišji uniformirani častnik letalskih sil, general David Allvin, upokojiti dve leti predčasno.

Hegseth in Trump sta bila agresivna pri odpuščanju visokih vojaških uradnikov, pogosto brez formalne obrazložitve.

Administracija je odpustila generala letalskih sil CQ Browna ml. z mesta predsednika združenega načelnika generalštaba, pa tudi najvišjega častnika mornarice, drugega najvišjega častnika letalskih sil in najvišje odvetnike treh vojaških vej.

Aprila je Hegseth odpustil generala Tima Haugha z mesta vodje Agencije za nacionalno varnost in podadmiralko Shoshano Chatfield, ki je bila visoka uradnica pri Natu.

Pentagon javno ni pojasnil nobenega od teh odpuščanj, še poroča CNN.