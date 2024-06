Za vsako zamudo letala vendarle ne boste prejeli odškodnine – kaj morate vedeti?

V prejšnjem prispevku smo pojasnili, na katerih poletih veljajo evropska pravila o pravicah letalskih potnikov , tokrat pa opisujemo okoliščine, ki morajo biti izpolnjene za uveljavitev pravic po Evropski uredbi 261/2004. Čeprav gre za 20 let staro uredbo, je to še vedno sistemsko najobsežnejša rešitev za varovanje pravic potnikov.

Evropska pravila o pravicah letalskih potnikov obravnavajo več vrst izrednih dogodkov ter za vsakega od njih opredeljujejo obseg pravic in morebitnih odškodnin, ki jih je letalski prevoznik potnikom dolžan izplačati v takšnih primerih. Pomembno je tudi, kdaj se je potnik lahko seznanil z nastankom teh okoliščin.

Kaj je višja sila in kaj ni

Pomembna izjema, ki letalske prevoznike odreši odgovornosti po Evropski uredbi o varstvu potnikov, so okoliščine višje sile – tiste, ki jih prevoznik ne more preprečiti niti s svojimi najboljšimi prizadevanji in na katere nima neposrednega vpliva. To so neugodne vremenske razmere, varnostna tveganja, politična nestabilnost ter odločitve in omejitve nadzora zračnega prostora.

Med okoliščine višje sile zagotovo ne štejejo tehnične težave na letalu ali letališki opremi (zračni most ali zunanje stopnice za vstop v letalo in podobno), ki se pojavijo zaradi neustreznega vzdrževanja ali se ugotovijo med rednim vzdrževanjem.

V primeru slabega vremena ali drugih okoliščin višje sile, ki jih letalski prevoznik z vsemi razumnimi in smiselnimi prizadevanji ne more preprečiti, potniki od njega ne morejo zahtevati odškodnine. Foto: Reuters

Zavrnitev vkrcanja

Zavrnitev vkrcanja se sicer največkrat zgodi po krivdi potnikov. Neveljavne osebne listine, prepozen prihod do prijavnega okna ali izhoda v letalo, zdravstveni ali varnostni zadržki in neizkoriščenje vseh predhodnih poletov na isti rezervaciji so najpogostejši tovrstni vzroki.

V takšnih primerih prevoznik ni dolžan potniku ponuditi pomoči ali izplačati odškodnine.

Toda če ste se na polet prijavili pravočasno in z veljavno rezervacijo ter vam je prevoznik kljub temu zaradi operativnih razlogov ali prevelikega števila prodanih vozovnic brez vaše privolitve zavrnil vkrcanje, vam evropska uredba 261/2004 daje določene pravice do nadomestnih potovalnih možnosti, pomoči in odškodnine.

Nadomestne možnosti potovanja

Pri nadomestnih potovalnih možnostih lahko kot potnik izbirate med povračilom kupnine vozovnice, novo in čim hitrejšo prevozno potjo do namembnega letališča in prestavitvijo obstoječe poti pod primerljivimi pogoji na poznejši datum po vaši izbiri – vse glede na razpoložljivost prostih sedežev. To svojo izbiro lahko uveljavljate samo enkrat za vsako posamezno tovrstno nepravilnost in je potem ne morete več spreminjati.

Kakršnakoli zamuda, ki bi nastala, ker se potnik ne bi pravočasno prijavil na polet ali zglasil na izhodu v letalo, prevoznika razrešuje odškodninske odgovornosti in vseh drugih obveznosti. Foto: Shutterstock

Če vam vkrcanje zavrnejo na vmesnem letališču in se odločite za povračilo kupnine vozovnice, vam je prevoznik dolžan brez kakršnihkoli dodatnih stroškov zagotoviti tudi povratni polet do odhodnega letališča.

Če vam prevoznik ne ponudi vseh treh možnosti, temveč vam enostransko povrne strošek prvotne vozovnice, lahko od njega zahtevate razliko do cene nove vozovnice pod primerljivimi pogoji prevoza.

Pomoč

V primeru zavrnitve vkrcanja mora prevoznik oškodovanim potnikom v času podaljšanega prevoza ali čakanja nanj zagotoviti brezplačno pomoč v obliki pijače in prehrane, če potovanja ni mogoče nadaljevati isti dan, pa tudi namestitev v hotelu ter prevoz do tja in naslednji dan nazaj do letališča.

Če vam vkrcanje zavrnejo na vmesnem letališču in se odločite za povračilo kupnine vozovnice, vam je prevoznik dolžan brez kakršnihkoli dodatnih stroškov zagotoviti tudi povratni polet do odhodnega letališča. Foto: Reuters

Evropska uredba o pravicah potnikov kot tovrstno pomoč predpisuje še dva brezplačna telefonska klica ali dve sporočili po telefaksu, teleksu ali e-pošti, a tega prevozniki praviloma ne ponudijo, prav tako kateri od potnikov tega ne zahteva. Ne le zato, ker so telefaksi le še v tehničnih muzejih, temveč tudi zato, ker evropska pravila o mobilnem gostovanju zagotavljajo zelo ugodno ali celo brezplačno komunikacijo znotraj držav Evropske unije, Liechtensteina in Norveške.

A če vam vkrcanje zavrnejo v Švici, nikar ne spreglejte te pravice – denarnica vam bo hvaležna, ker ena minuta odhodnega klica iz Švice stane krepko čez tri evre!

Nekateri prevozniki ne bodo hiteli s tovrstno pomočjo ali pa vam je sploh ne bodo ponudili. V tem primeru zbirajte račune za potrebne, razumne in primerne obroke ter pijačo, saj vam mora prevoznik takšne stroške povrniti. Toda pozor: prevoznik se lahko izvije in omeji ali celo odkloni pomoč, če dokaže, da bi njeno nudenje potnikom, ki čakajo na nadomestni ali zamujeni polet, zamudo še povečalo.

V primeru zavrnitve vkrcanja mora prevoznik oškodovanim potnikom v času podaljšanega prevoza ali čakanja nanj zagotoviti brezplačno pomoč v obliki pijače in hrane, če potovanja ni mogoče nadaljevati isti dan, pa tudi namestitev v hotelu ter prevoz do tja in naslednji dan nazaj do letališča. Foto: Reuters

Odškodnine

Za različne okoliščine, kot so zavrnitev vkrcanja, zamuda ali odpoved poleta, obstajajo različna merila, kdaj je potnik upravičen do odškodnine in kdaj ne. Ko je glede na svoje okoliščine potnik upravičen do nje, njeno višino določata razdalja poti oziroma relacija in končna zamuda na namembnem letališču.

Odškodnina, kadar je potnik do nje upravičen, znaša 250 evrov za polete do 1.500 kilometrov, za polete nad 1.500 kilometrov pa 400 evrov, če znaša zamuda na cilju najmanj štiri ure. Pri poletih nad 3.500 kilometrov se odškodnina poveča na 600 evrov, a le če polet ni v celoti znotraj Evropske unije oziroma sodelujočih 30 držav (poleg evropske sedemindvajseterice še Švica, Norveška in Islandija) in če znaša zamuda najmanj šest ur.

Ali so pravila kako drugačna, če vam je letalsko vozovnico za potovanje, pri katerem imate izpolnjene pogoje za odškodnino, plačal nekdo drug? Eden tovrstnih primerov so na primer službene poti, ko je plačnik vozovnice praviloma delodajalec. Toda ne glede na to, kdo je plačnik vozovnice, je upravičenec do odškodnine vedno potnik, čigar ime je navedeno na vozovnici.

Kaj se je spremenilo po brexitu



Po izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije so letališča v tej državi 1. januarja 2021 postala letališča tretjih držav, njihovi prevozniki pa prevozniki tretjih držav.



Toda zakonodaja Združenega kraljestva je praktično preslikala določila Evropske uredbe 261/2004, kar pomeni, da so pravice letalskih potnikov na poletih iz Združenega kraljestva v Evropsko unijo, ki jih opravljajo prevozniki iz te države, poleti iz Združenega kraljestva na vse ostale destinacije, ne glede na prevoznika, in poleti, katerih cilj je Združeno kraljestvo, če prevoz opravlja prevoznik iz Združenega kraljestva, urejene z britansko zakonodajo. Ko ima na določenem poletu pristojnost tako evropska kakor tudi britanska zakonodaja, lahko potnik uveljavlja odškodnino samo po eni osnovi.



Pravic potnikov na nekaterih poletih družbe British Airways po izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ne varuje več evropska zakonodaja o varstvu pravic letalskih potnikov, toda primerljivo varstvo zagotavlja britanska zakonodaja, ki je prevzela določila uredbe EU 261/2004. Foto: Reuters

Pravic potnikov na nekaterih poletih družbe British Airways po izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ne varuje več evropska zakonodaja o varstvu pravic letalskih potnikov, toda primerljivo varstvo zagotavlja britanska zakonodaja, ki je prevzela določila uredbe EU 261/2004. Foto: Reuters

Tudi zneski odškodnin so primerljivi: kar je pri evropskih pravilih 250 evrov, je v Združenem kraljestvu 220 britanskih funtov (danes 256 evrov), 400 evrov je preslikano v 350 funtov (407 evrov), najvišja odškodnina, ki je po evropskih pravilih 600 evrov, pa je po zakonodaji Združenega kraljestva 520 funtov (605 evrov).

Odpoved poleta

Merila za odpoved poleta se uporabljajo, kadar potnik poti ne opravi s poletom, za katerega je imel prvotno potrjeno rezervacijo, temveč z nadomestnim poletom. Enako velja, če ste poleteli s prvotno potrjenim poletom, a je letalo pristalo na letališču, ki ni končni cilj, opredeljen v vozovnici, razen če ste v to preusmeritev privolili ali če sta načrtovano in dejansko letališče prihoda v istem kraju, mestu ali regiji. Takrat veljajo določila za zamude.

Pri odpovedi poleta mora potnik prejeti že opisano pomoč (osvežilno pijačo, hrano in nastanitev, sorazmerno trajanju podaljšanega potovanja) in tri nadomestne možnosti nadaljevanja potovanja –kot v primeru zavrnitve vkrcanja. Upravičenost do odškodnine je odvisna od tega, kdaj je prevoznik potnika obvestil o odpovedi poleta, pri čemer je prevoznik ta, ki mora dokazati, kdaj in kako je potnika dejansko obvestil. Foto: Reuters

Pri odpovedi poleta mora potnik prejeti že opisano pomoč in tri nadomestne možnosti nadaljevanja potovanja – kot v primeru zavrnitve vkrcanja. Upravičenost do odškodnine je odvisna od tega, kdaj je prevoznik potnika obvestil o odpovedi poleta, pri čemer je prevoznik ta, ki mora dokazati, kdaj in kako je potnika dejansko obvestil. Višine odškodnin so na enak način odvisne od razdalje in končne zamude na cilju kot pri zavrnitvi vkrcanja.

Če vas je prevoznik o odpovedi poleta obvestil več kot 14 dni pred odhodom, odškodnine ne morete zahtevati. Prav tako ne, če vas je obvestil od 14 do sedem dni pred načrtovanim odhodom in so vam ob tem ponudili spremembo poti z manjšim odstopanjem od prvotno potrjenega. To pomeni, da na cilj prispete z manj kot štiri ure zamude, v primeru nadomestnega odhoda največ dve uri pred prvotno potrjenim odhodom.

Če so vas o odpovedanem poletu obvestili manj kot en teden pred odhodom, se prevoznik še vedno lahko izogne obveznosti za izplačilo odškodnine, a le če vam lahko ponudi spremenjeno pot z največ eno uro zamika odhoda pred prvotno potrjenim in največ dvema urama zamude ob prihodu na končni cilj glede na čas rednega prihoda odpovedanega poleta.

Če vas je prevoznik o odpovedi poleta obvestil več kot 14 dni pred odhodom, odškodnine ne morete zahtevati.

Ne glede na to, kdaj vas je prevoznik obvestil (celo, če vas ni obvestil), odškodnine ni dolžan izplačati, kadar je odpoved poleta posledica nekega od dejavnikov, združenih pod skupnim imenovalcem višje sile oziroma izrednih razmer (opisano v enem izmed prejšnjih poglavij).

Morebitno izplačilo odškodnine ne vpliva na pravico do vračila kupnine, če se potnik odloči, da zaradi odpovedanega poleta odstopi od potovanja. Če pa je bila vozovnica pred odpovedanim poletom že delno porabljena in potnik odstopi od nadaljevanja potovanja, morebitna odškodnina ne vpliva na pravico do vračila sorazmernega dela kupnine.

Zamuda poleta in zamuda na končnem cilju

Merila za zamudo poleta se uporablja, ko potnik dejansko potuje na poletu, za katerega ima potrjeno rezervacijo. Zamuda lahko nastane že pri odhodu, lahko pa ob prihodu na namembno letališče zaradi neuspešnih prestopov. Pomembno je, da zamuda pri prihodu šteje samo, če sta zamujeni dohodni polet in posledično zgrešen nadaljevalni polet na isti rezervaciji.

Če gre za dve ločeni rezervaciji (kar je pri nizkocenovnikih skoraj pravilo), pravic zaradi poznega prihoda na namembno letališče ni mogoče uveljavljati – niti nadomestne vozovnice, še manj pa odškodnine. Prevoznik bo namreč štel, da se potnik ni pravočasno prijavil na nadaljevalni polet.

V primeru zamude že pri odhodu je prevoznik dolžan zagotoviti pomoč in izbiro treh opisanih nadomestnih možnosti potovanja na enak način, kot je opisano pri zavrnitvi vkrcanja. Foto: Shutterstock

Prevoznik bo v vsakem primeru odklonil odgovornost, če je zamuda posledica varnostnih pregledov na prestopnem letališču ali če potnik po svoji krivdi ali malomarnosti ni upošteval ure vkrcanja, označene na vstopnem kuponu. Nasvet: če imate kratek prestopni čas in vas na prestopnem letališču želijo varnostno pregledati ali morate na njem opraviti mejno kontrolo, se dogovorite, da vas vzamejo mimo vrste, oz. preverite, ali obstaja posebna vrsta za takšne primere (Fast Track, Short Connection ali kaj podobnega).

V primeru zamude že pri odhodu je prevoznik dolžan zagotoviti pomoč in izbiro treh opisanih nadomestnih možnosti potovanja na enak način, kot je opisano pri zavrnitvi vkrcanja.

Odškodnine se izplačajo po enakih merilih glede razdalje kot pri zavrnitvi vkrcanja, a le če znaša zamuda ob prihodu na namembno letališče najmanj tri ure. Seveda vzrok za zamudo ne sme biti neka od okoliščin višje sile, še manj pa krivda samega potnika.

V primeru zamud, odpovedi poletov in zavrnitve vkrcanja je letalski prevoznik dolžan zagotoviti informacije o pravicah potnikov (tudi) na prijavnih okencih, ne da bi potniki te informacije posebej zahtevali. Foto: Reuters

Sprememba razreda prevoza

Eno od najbolj preprostih pravil, ki varuje evropske letalske potnike, je: če vas prevoznik zaradi svojih razlogov prestavi v višji razred od tistega, za katerega imate plačano vozovnico, vam tega ne sme zaračunati.

Pogostejši primer je, da potnike prestavijo v nižji razred. Takrat je prevoznik v sedmih dneh dolžan povrniti del vozovnice, a le za segment, na katerem je prišlo do neprostovoljne premestitve v nižji razred.

Povračilo znaša 30 odstotkov za polete do 1.500 kilometrov (merodajna je najkrajša zračna razdalja) in 50 odstotkov za polete nad 1.500 kilometri z izjemo poletov med Evropsko unijo in francoskimi čezmorskimi departmaji ter poleti nad 3.500 kilometri, kjer je odhodno ali namembno letališče zunaj Evropske unije. V teh primerih je predpisano povračilo v višini 75 odstotkov cene segmenta, na katerem se je pripetila premestitev v nižji razred.

Izguba, poškodovanje ali zamuda prtljage

Odgovornost letalskega prevoznika za izgubo, poškodovanje ali zamudo oddane prtljage ter poškodovanje ročne prtljage je omejena na dobrih 1.200 evrov, a če prevoznik dokaže, da je imela prtljaga okvaro, napako ali poškodbo, bo te odgovornosti razrešen.

Odgovornost letalskih prevoznikov za prtljago in predmete v njej je omejena na približno 1.220 evrov po kosu prtljage, pa še to le z dokazili in računi. Večjo odgovornost si potniki lahko zagotovimo le z doplačilom ali sklenitvijo posebnega zavarovanja. Foto: Shutterstock

Potnik si lahko ob doplačilu zagotovi višje kritje, ob tem je pomembno dragocenosti posebej prijaviti najpozneje ob prijavi na polet. Še več kritja zagotavljajo le komercialne ponudbe zavarovalnic.

V praksi veliko možnosti za različna tolmačenja

Opisana pravila so, kot je že iz tega prispevka razvidno, včasih nekoliko odprta za različne razlage in tolmačenja, pa tudi sicer postopek za uveljavljanje upravičenih zahtevkov ni enoznačen in ni enak od države do države.

V naslednjem delu bomo zato podrobneje pregledali, kaj narediti, da boste lahko uresničili to, kar vam evropska pravila jamčijo.

