Ryanair odpovedal več kot 170 letov

Nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je zaradi stavke kontrolorjev zračnega prometa v Franciji odpovedal več kot 170 letov. Odpovedi letov so prizadele potovalne načrte več kot 30 tisoč potnikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Odpovedi današnjih in petkovih letov bodo vplivale na lete v in iz Francije ter na lete prek Francije v Združeno kraljestvo, Grčijo, Španijo in na Irsko, sporočilo letalskega prevoznika povzema dpa.

Glavni izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary je ob tem pozval predsednico Evropske komisije k reformi evropskih storitev kontrole zračnega prometa. "Ni sprejemljivo, da prelete nad francoskim zračnim prostorom odpovedujejo oz. da zamujajo zaradi še ene stavke francoskih kontrol zračnega prometa," je bil kritičen.

Zavzemajo se za prenovo storitev nadzora zračnega prometa

Pri Ryanairu se sicer že dlje časa zavzemajo za prenovo storitev nadzora zračnega prometa po vsej Evropi. Od EU zahtevajo, da zagotovi, da bodo službe kontrole letov v celoti zasedene z osebjem za prvi val dnevnih odhodov, in da zaščiti prelete med nacionalnimi stavkami kontrolorjev.

Pri letalskem prevozniku so ob tem sporočili, da so morali prejšnji mesec zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu odpovedati več kot 800 poletov, še navaja dpa.