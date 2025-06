Letalska družba Ryanair bo potnikom, ki se bodo med letom neprimerno obnašali in bodo morali zato zapustiti letalo, naložila globo v višini 500 funtov oziroma skoraj 600 evrov, poroča The Guardian.

Letalska družba Ryanair je sporočila, da bo to "minimalna" kazen in da bo še naprej zahtevala odškodnino od potnikov, ki bodo morali zaradi neprimernega obnašanja zapustiti letalo.

Potniki, ki so nesramni, agresivni ali pijani, so lahko moteči, v skrajnih primerih pa lahko ogrozijo varnost na letalu ali celo poskrbijo za preusmeritev letala. "Nesprejemljivo je, da ostali potniki trpijo zaradi neprimernega vedenja posameznika," je poudaril tiskovni predstavnik letalske družbe. Z novo politiko želijo potnike v čim večji meri odvrniti od neprimernega vedenja.

Potnike, ki pregloboko pogledajo v kozarec, lahko doleti globa v višini pet tisoč funtov oziroma skoraj šest tisoč evrov ali celo do dve leti zapora. Tisti, ki so obtoženi resnejšega kaznivega dejanja ogrožanja varnosti na letalu, pa se lahko soočijo z do petimi leti zapora.

Alkohol na letališčih bi omejili

Michael O'Leary, glavni izvršni direktor Ryanaira, je že pozval k omejitvi alkohola na letališčih, in sicer na dve pijači za potnika. To bi po njegovem mnenju pomagalo pri spopadanju s porastom motečega vedenja na letih.

Tožba zoper potnika, zaradi katerega so preusmerili letalo

Ryanair je januarja vložil tožbo zoper potika, za katerega trdijo, da je leta 2024 prekinil let na Kanarske otoke. Letalska družba je sporočila, da zahteva 12.500 funtov oziroma 15 tisoč evrov odškodnine za kritje stroškov, nastalih, ko je bilo letalo, ki je letelo iz Dublina na Lanzarote, preusmerjeno na Portugalsko.

Pojasnili so, da bo odškodnina krila stroške prenočitve in druge stroške, ki jih je morala letalska družba plačati osebam na krovu letala, potem ko je bilo preusmerjeno v Porto.