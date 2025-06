Resno svarilo pilotov potnikom

Težava na Bližnjem vzhodu, zaprte poti nad Rusijo in Ukrajino: zahodne letalske družbe morajo zaradi vojn sprejeti dolge obvoze. Piloti opozarjajo, da so zaradi vojn in kriznih žarišč leti nevarnejši in dražji.

Glede na vse večje število težavnih točk na Bližnjem vzhodu nemški sindikat pilotov Vereinigung Cockpit (VC) opozarja na znatna varnostna tveganja in vse večje obremenitve letalskih posadk.

Varnostno tveganje se povečuje

"Geopolitične napetosti v regiji predstavljajo znatno varnostno tveganje za civilno letalstvo," je sindikat pojasnil za nemški poslovni medij Capital. Letalske poti je treba nenehno prilagajati, kar otežuje načrtovanje letov in vodi do bistveno višje ravni stresa v pilotski kabini.

Zelo prizadet je zračni prostor nad Iranom, Irakom, Izraelom, Jordanijo in Libanonom. Po mnenju VC veljajo za visoko tvegane zaradi vojaških dejavnosti, sistemov zračne obrambe in morebitnih napačnih izračunov. Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) je zato objavila bilten z informacijami o konfliktnih območjih (CZIB) za to regijo.

Dolgi obvozi okoli kriznih žarišč

Številne letalske družbe trenutno letijo na velike razdalje okoli kriznih območij, zaradi česar se daljša čas letov, ki trajajo tudi do nekaj ur. Letala na progah med Evropo in destinacijami, kot sta Indija ali Vzhodna Azija, pogosto preusmerjajo lete prek Arabskega polotoka in Indijskega oceana ali Južnega Kavkaza.

Zelo prizadet je zračni prostor nad Iranom, Irakom, Izraelom, Jordanijo in Libanonom. Po mnenju VC veljajo za visoko tvegane zaradi vojaških dejavnosti, sistemov zračne obrambe in morebitnih napačnih izračunov. Na fotografiji: izraelska zračna obramba skuša sestreliti iranske balistične rakete. Foto: Guliverimage

Poleg tega številne prvotno učinkovitejše letalske poti že leta niso na voljo. Ukrajinski zračni prostor je na primer popolnoma zaprt od začetka ruske agresivne vojne. Zahodne letalske družbe zaradi sankcij prav tako ne letijo več nad Rusijo.

Posledice kriznih žarišč na potniške lete

Posledica: povečana poraba goriva, dodatni logistični stroški in podaljšan delovni čas posadk. "Vse to vpliva na dobičkonosnost letalskih družb in vodi do višjih stroškov na let," je dejal letalski strokovnjak Gerald Wissel iz svetovalnega podjetja Airborne Consulting.

Poleg tega letalske družbe iz Kitajske ali posameznih zalivskih držav ne sodelujejo v sankcijah in še naprej uporabljajo ruski zračni prostor. "To postavlja evropske letalske družbe, kot je Lufthansa, v očitno konkurenčno slabši položaj na številnih azijskih progah," je dejal Wissel.

Namerno motenje signalov GPS

Tiskovna predstavnica sindikata pilotov VC je prav tako poudarila, da so na novih progah potrebni dodatni postanki ali menjave posadke. "Na splošno to povzroča trajno breme, ki – če se ne obravnava ustrezno – lahko negativno vpliva na varnost letenja."

Zaradi ruske agresije je ukrajinski zračni prostor popolnoma zaprt od februarja 2022. Zahodne letalske družbe zaradi sankcij prav tako ne letijo več nad Rusijo. Na fotografiji: ruski strateški bombnik Tu-160. Foto: Guliverimage

Druga težava je namerno motenje signalov GPS v prizadetih regijah, kar bi lahko vplivalo na elektroniko na krovu. To zahteva večjo pozornost posadke – tudi zunaj kritičnih območij. Negotovost glede morebitnih kratkoročnih sprememb poti je tudi psihološki izziv za pilote.

Pričakovanje višjih cen vozovnic

Geopolitične krize se vse bolj čutijo tudi na tleh. Prejšnji teden je prišlo do zamud na več večjih letališčih, odpovedanih pa je bilo celo več sto letov. Za potnike bi lahko ta trenutni razvoj dogodkov povzročil višje cene letalskih vozovnic. "Daljše proge, povečane potrebe po osebju in vse večje varnostne zahteve povzročajo dodatne stroške," pravi združenje VC.

Tudi letalski strokovnjak Wissel iz Airborne Consulting v srednjeročnem obdobju pričakuje višje cene vozovnic zaradi daljših prog. "Sprva bodo letalske družbe poskušale dodatne stroške izravnati z doplačili. Vendar pa se bodo od prihodnjega leta verjetno zvišale tudi redne cene," je Wissel še povedal za Capital.