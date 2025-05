Kot izhaja iz poročila agencije, imenovane CIAIAC, je pilot letala za kratek čas zapustil pilotsko kabino in odšel na stranišče, kopilot na poletu iz Frankfurta v Sevillo 17. februarja 2024, ki je bil v tem času v pilotski kabini sam, pa je nenadoma omedlel.

Na letalu airbus A321 je bilo takrat skupno 199 potnikov in šest članov posadke, je še zapisano v poročilu. Letalo je še naprej stabilno letelo zaradi aktivnega avtopilota, vendar je kopilot nenamerno upravljal komande v kabini. V tem času so bili na diktafonu posneti zvoki, ki so bili skladni s kopilotovo "nenadno in hudo onesposobljenostjo", je še zapisano v poročilu.

Kontrolor trikrat neuspešno skušal doseči kopilota

Kontrolor zračnega prometa je poskušal kopilota med poletom trikrat priklicati, a so bili njegovi poskusi neuspešni in odziva ni dobil. Ko se je pilot letala vrnil s stranišča, je želel z običajno kodo za odpiranje odpreti vrata pilotske kabine, a mu to ni uspelo. Pilot je petkrat poskusil vstopiti s kodo, a bil neuspešen, prav tako iz pilotske kabine ni bilo odziva na klic člana posadke, ki jo je skušal doklicati prek interkoma.

Ker odziva ni bilo, je kapitan uporabil kodo za klic v sili, da je pridobil dostop in prevzel nadzor nad letalom.

Letalo pilot preusmeril na madridsko letališče

Družba Lufthansa je za nemško tiskovno agencijo dpa povedala, da je seznanjena s poročilom o preiskavi in ​​da je preiskavo opravil tudi njen lastni oddelek za varnost letenja, je poročal Associated Press. Družba svojih rezultatov ni razkrila, še poroča dpa. Kopilot, ki je kasneje prišel k zavesti, je prejel prvo pomoč posadke in zdravnika, ki je na letalu potoval kot potnik, še piše v poročilu.

Pilot se je letalo odločil preusmeriti in pristati na madridskem letališču Adolfo Suárez Madrid-Barajas, kjer je letalo pristalo približno 20 minut kasneje. Kopilota so odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal nekaj ur.

Preiskava je pokazala še, da je bilo kopilotovo zdravstveno stanje simptom že obstoječe nevrološke bolezni, za katero ni vedel, da jo ima in ki mu je niso odkrili med letalskim zdravniškim pregledom.