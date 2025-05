Predsednik ZDA Donald Trump naj bi od Katarja kmalu prejel luksuzno letalo boeing 747-8, ki naj bi nato postalo predsedniško letalo Air Force One, poročajo ameriški mediji. Katar vztraja, da ne gre za darilo, temveč "predajo letala v začasno uporabo", in da ni še nič dogovorjeno. Demokrati v ZDA pa so zaradi spornega darila ogorčeni.

Do napovedi "predaje letala" prihaja pred torkovim začetkom Trumpovega večdnevnega obiska na Bližnjem vzhodu, med katerim bo obiskal tudi Katar.

Katar zanika, da je letalo darilo

Katarske oblasti zanikajo, da bi šlo za darilo, temveč se po njihovih navedbah državi pogovarjata o predaji letala za začasno uporabo, poroča britanski BBC.

Pravne službe še preučujejo zadevo

"Zadevo še vedno preučujejo ustrezne pravne službe in odločitev še ni bila sprejeta," je povedal Ali Al Ansari, medijski ataše Katarja v ZDA.

Najdražje darilo za ameriško vlado?

Letalo boeing 747-8 bi bilo sicer verjetno najdražje darilo, kar jih je kadarkoli prejela ameriška vlada, medtem ko ustava ZDA vladnim uradnikom prepoveduje sprejemanje daril "od kateregakoli kralja, princa ali tuje države".

Letalo za predsedniško knjižnico

Po navedbah ameriškega medija CBS naj bi letalo ob koncu Trumpovega mandata podarili njegovi predsedniški knjižnici - te delujejo kot zbirke dokumentov, zapisov, zbirk in drugega zgodovinskega gradiva vsakega od predsednikov ZDA od leta 1930.

Pravna in etična vprašanja

Potencialna vrednost letala in ravnanje z njim sprožata številna pravna in etična vprašanja, ameriški demokrati so že izrazili ogorčenje ter Trumpa obtožili korupcije, sprejemanja podkupnin in zlorabe položaja v Beli hiši za osebno finančno korist.

Trumpov odziv na obtožbe

"Dejstvo, da obrambno ministrstvo dobi v dar, BREZPLAČNO, letalo 747, ki bo začasno nadomestilo 40 let star Air Force One, v zelo javni in pregledni transakciji, tako moti goljufive demokrate, da vztrajajo, da za letalo plačamo najvišji mogoč znesek," pa je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump.

Trump si je letalo že ogledal

Predsednik ZDA naj bi si sicer letalo 747-8, ki je po poročanju ameriških medijev staro več kot deset let, ogledal že februarja, ko je bilo v ZDA. V preteklosti je tudi večkrat izrazil nezadovoljstvo z dvema letaloma boeing 747-200B, ki se trenutno uporabljata kot predsedniško letalo Air Force One.

Zamuda pri dobavi novih letal

Ameriški proizvajalec letal je leta 2018 sklenil dogovor z Belo hišo o dobavi dveh novih letal 747-8 do konca leta 2024, vendar so dobavo kasneje zamaknili na leto 2028 zaradi pandemije in posledičnega bankrota enega izmed podizvajalcev. Novo letalo 747-8 po navedbah CBS stane približno 400 milijonov dolarjev, preden postane predsedniško letalo Air Force One, pa potrebuje še obsežne nadgradnje na področju komunikacij in varnosti.