Teroristična organizacija Hamas je v izjavi sporočilo, da bodo izpustili izraelskega vojaka Edana Alexandra. Kot so dodali, želijo s tem prispevati k prizadevanjem za prekinitev ognja v palestinski enklavi ter za ponovno odprtje prehodov, ki bi omogočilo prihod humanitarne pomoči v Gazo. Ta je pod izraelsko blokado že 70 dni.

Družina potrjuje: vojak Edan Alexander naj bi bil izpuščen

Družina 21-letnega Alexandra je potrdila, da je bila obveščena o njegovi morebitni izpustitvi v prihodnjih dneh.

Trump pozdravil dogovor kot ključni korak k miru

Ameriški predsednik Donald Trump, ki v torek začenja obisk v več državah na Bližnjem vzhodu, je napoved označil kot izjemno pomembno novico in "dejanje v dobri veri". "Upajmo, da je to prvi od zadnjih korakov, potrebnih za končanje tega brutalnega konflikta," je dodal.

Egipt, Katar in ZDA podpirajo dogovor o izpustitvi talca

Egipt in Katar, ki tako kot ZDA posredujeta v pogovorih med Hamasom in Izraelom, sta prav tako pozdravila predvideno izpustitev kot "dejanje dobre volje in spodbuden korak na poti do vrnitve za pogajalsko mizo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napredek v pogajanjih med Hamasom in ZDA v Dohi

Pred tem je več visokih predstavnikov Hamasa poročalo o pogovorih med teroristično organizacijo in ZDA v katarski prestolnici Doha, na katerih naj bi bil dosežen napredek. Na novem sestanku danes naj bi dorekli podrobnosti izpustitve talca, poroča britanski BBC.

V Gazi ostaja 59 talcev, med njimi 24 še živih

Od 251 talcev, ki jih je Hamas zajel med napadom na Izrael oktobra 2023, jih v enklavi ostaja 59, živih naj bi jih bilo 24. Od vseh skupaj naj bi bilo pet talcev ameriških državljanov, a živ naj bi bil le še Alexander.

Izraelski napadi na Gazo se nadaljujejo z žrtvami

Izraelski napadi na Gazo se medtem nadaljujejo. V nedeljo je bilo po navedbah tamkajšnje civilne zaščite ubitih najmanj 12 ljudi, danes pa v novem napadu najmanj deset.

Netanjahu: brez prekinitve ognja kljub izpustitvi talca

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes zatrdil, da osvoboditev izraelsko-ameriškega talca ne bo prinesla niti prekinitve ognja niti osvoboditve palestinskih zapornikov. Med nadaljevanjem pogajanj o osvoboditvi vseh talcev se bodo nadaljevali tudi napadi, je sporočil in dodal, da se Izrael pripravlja na "okrepitev spopadov".