"Ker teroristični hutijski režim uporablja pristanišča ... pozivamo vse ljudi, ki so trenutno tam, naj se evakuirajo in se jim zaradi lastne varnosti do nadaljnjega izogibajo," je vojska objavila na omrežju X. Navedli so jemenska pristanišča Ras Isa, Hodejda in Salif.

Pristanišče Hodejda je bilo že v začetku tega tedna tarča izraelskega napada. Gre za del izraelskega vojaškega odgovora na nedavne napade hutijevcev, vključno z izstrelitvijo rakete, ki je 4. maja zadela območje izraelskega letališča Ben Gurion.

Izraelski obrabni minister Israel Kac je v petek napovedal maščevanje hutijskim upornikom, ki jih podpira Iran. "Hutijevci še naprej izstreljujejo iranske rakete na Izrael. Kot smo obljubili, se bomo odločno odzvali v Jemnu in kjer koli bo treba," je zapisal v objavi na X.

Tleče žarišče ob Rdečem morju

Hutijevci, ki nadzorujejo velike dele Jemna, so zaradi izraelskih napadov na Palestince v znak solidarnosti s slednjimi sprožili napade na Izrael in ladje v Rdečem morju. Ob obalah Jemna napadajo zlasti ladje, povezane z Izraelom, do nedavnega pa so napadali tudi ameriške.

Po silovitih ameriških povračilnih napadih je predsednik ZDA Donald Trump v torek dejal, da so hutijevci kapitulirali. Toda jemenski uporniki so sporočili, da bodo še naprej napadali izraelske cilje, saj da dogovor z Washingtonom ne vključuje Izraela.