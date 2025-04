Zaradi strahovitega ameriškega napada več kot 60 mrtvih #video

V ameriškem napadu na center za migrante v jemenski Sadi je bilo ubitih najmanj 68 ljudi, so danes poročali hutijevski mediji. Ameriška vojska, ki od sredine marca krepi napade na Jemen, je pred tem v nedeljo sporočila, da je do zdaj napadla več kot 800 hutijevskih ciljev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

11.07 Na ICJ o obveznostih Izraela glede pomoči Palestincem

Na Meddržavnem sodišču (ICJ) v Haagu so se danes začela petdnevna zaslišanja o pravnih obveznostih Izraela do agencij ZN v Gazi, potem ko je Izrael agenciji ZN za palestinske begunce UNRWA lani prepovedal delovanje na palestinskih ozemljih. Izrael medtem nadaljuje zračne napade na Gazo, kjer so humanitarne razmere grozljive, poročajo tuje agencije.

Zaslišanja potekajo na zahtevo Generalne skupščine ZN, ki je decembra lani sprejela resolucijo, s katero je ICJ zaprosila za svetovalno mnenje o obveznostih Izraela do agencij ZN, mednarodnih organizacij ali tretjih držav, da "zagotovijo in olajšajo neovirano oskrbo z nujno potrebnimi zalogami, bistvenimi za preživetje palestinskega civilnega prebivalstva".

Do petka bo odbor 15 sodnikov zaslišal predstavnike 38 držav, palestinske diplomate, uradnike ZN in predstavnike Lige arabskih narodov, Organizacije za islamsko sodelovanje in Afriške unije.

Mnenje ICJ ima pravno in politično težo, vendar pa najvišje sodišče ZN nima mehanizmov za uveljavljanje svojih odločitev.

Izrael od 2. marca blokira dostavo humanitarne pomoči Palestincem v Gazi, kjer primanjkuje hrane in drugih osnovnih dobrin. Izrael, ki medtem nadaljuje napade na enklavo, pri blokadi vztraja, češ da je to edini način za pritisk na palestinsko islamistično gibanje Hamas, od katerega zahteva izpustitev 58 talcev, zajetih med napadom 7. oktobra 2023, ki je sprožil vojno v Gazi.

V začetku leta sta se sicer strani dogovorili o premirju, ki je trajalo skoraj dva meseca, nato pa je Izrael 18. marca nadaljeval vojaško ofenzivo v enklavi.

V nedeljskih izraelskih napadih je po navedbah palestinske civilne zaščite umrlo 50 ljudi, medtem ko jih je bilo od začetka vojne na območju ubitih že več kot 52.000.

Nadaljevanje izraelskih napadov na Gazo so "sprožili nov pekel" na palestinskem ozemlju, je danes na varnostni konferenci v katarski Dohi opozoril generalni direktor Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) Pierre Krähenbühl, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Gaza doživlja in trpi (...) smrt, poškodbe, številne razselitve, amputacije, izginotja, stradanje in odrekanje pomoči ter dostojanstva v velikem obsegu. Ravno, ko je prekinitev ognja navedla ljudi k prepričanju, da so preživeli najhujše, se je sprožil nov pekel," je dejal.

10.59 Teheran: Netanjahu Washingtonu narekuje politiko do Irana

V Teheranu so danes izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja obtožili, da administraciji predsednika ZDA Donalda Trumpa narekuje politiko v jedrskih pogajanjih z islamsko republiko, potem ko je Netanjahu v nedeljo pozval k popolni razgradnji iranskega jedrskega programa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Presenetljivo je, kako predrzno Netanjahu zdaj narekuje, kaj predsednik Trump lahko in česa ne sme storiti v svoji diplomaciji z Iranom," je na družbenem omrežju X zapisal iranski zunanji minister Abas Aragči.

S tem se je odzval na besede izraelskega premierja, ki je v nedeljo pozval k popolni razgradnji iranskega jedrskega programa. Obenem je vztrajal, da bi moral vsakršen dogovor s Teheranom nasloviti tudi iranski program balističnih raket.

V soboto je v Omanu potekal tretji krog jedrskih pogajanj med Iranom in ZDA. Foto: Reuters Pred tem je v soboto v Omanu potekal tretji krog jedrskih pogajanj med Iranom in ZDA. Po pogovorih je iransko zunanje ministrstvu sporočilo, da niso govorili o obrambnih in raketnih zmogljivostih islamske republike. Naslednje srečanje na visoki ravni bo predvidoma v soboto.

Kljub pogovorom so ZDA minuli teden uvedle sankcije proti poslovni mreži vplivnega iranskega trgovca z utekočinjenim plinom. V Teheranu so bili do poteze kritični, češ da gre za ukrep, ki je v nasprotju z ameriško zahtevo po dialogu.

Trump, pod vodstvom katerega so ZDA leta 2018 enostransko odstopile od prvega jedrskega sporazuma z Iranom, je sicer v primeru neuspešnih pogajanj Iranu zagrozil tudi z vojaškim posredovanjem.

10.30 Zaradi strahovitega ameriškega napada več kot 60 mrtvih

Po navedbah hutijevske televizije Al Masira je bilo v ameriškem napadu na center za nezakonite migrante ubitih 68 afriških migrantov, 47 pa ranjenih. Hutijevske oblasti so napad obsodile, ameriška stran pa ga za zdaj še ni komentirala, poroča AFP.

Je pa ameriška vojska v nedeljo sporočila, da so od sredine marca napadli več kot 800 ciljev v Jemnu in pri tem ubili več sto hutijevcev, med njimi člane poveljstva.

Kljub ameriškim operacijam hutijevci še naprej izvajajo napade na plovila ob obali Jemna, ki pa so zaradi ameriškega posredovanja manj učinkovita, je zapisala v poročilu. Kot je navedla, so sicer zabeležili za več kot dve tretjini manj izstrelitev balističnih raket in enkrat manj napadov z brezpilotniki.

"Iran nedvomno še naprej zagotavlja podporo hutijevcem," so dodali in zagotovili, da bodo nadaljevali pritisk na hutijevce, ki iz solidarnosti s Palestinci v Gazi ovirajo pomorski promet ob obalah Jemna, obenem pa izvajajo napade na ameriške sile v regiji.

Skupina, ki jo podpira Iran, od začetka vojne v Gazi občasno z raketami cilja tudi Izrael, katerega tesna zaveznica so ZDA.

Podporniki jemenskih hutijevcev demonstrirajo v podporo Palestini. Foto: Reuters