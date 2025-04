Ameriške sile nadaljujejo napade na Jemen, pri čemer so bili po navedbah hutijevcev v prestolnici Sana v noči na četrtek ubiti trije ljudje. ZDA so ponoči izvedle nove napade. Medtem je na Bližnji vzhod prispela še druga ameriška letalonosilka, je v četrtek sporočila vojska ZDA.

9.55 Izraelska vojska ob novih napadih v Gazi pozvala k evakuaciji

8.54 Ameriška vojska nadaljuje napade na Jemen

9.55 Izraelska vojska ob novih napadih v Gazi pozvala k evakuaciji

V izraelskem napadu na mesto Han Junis na jugu Gaze je bilo ponoči ubitih najmanj deset ljudi, je sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi. Dva človeka sta bila ubita tudi v Bejt Lahiji na severu, eden pa v Rafi na skrajnem jugu. Ob tem je vojska izdala ukaz o evakuaciji več območij vzhodno od mesta Gaza.

Po navedbah civilne zaščite je med deseterico mrtvih v Han Junisu sedem otrok. Kot je še sporočila služba, sta bili dve osebi ubiti tudi v izraelskem napadu v Bejt Lahiji na severu, več pa je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Še eno smrtno žrtev in najmanj štiri ranjene so našteli v Rafi na skrajnem jugu. Skupno je bilo v izraelskih napadih v enklavi od četrtka zjutraj ubitih več deset Palestincev, so za katarsko televizijo Al Jazeera povedali tamkajšnji zdravstveni viri.

Ob tem je izraelska vojska danes izdala ukaz o evakuaciji več območij vzhodno od mesta Gaza, kjer po lastnih navedbah izvaja operacije z namenom uničenje "teroristične infrastrukture".

"Zaradi svoje varnosti morate nemudoma evakuirati ta območja in se premakniti v znana zaklonišča v zahodnem delu mesta Gaza," je na družbenem omrežju X zapisal njen tiskovni predstavnik Avičaj Andrae.

8.54 Ameriška vojska nadaljuje napade na Jemen

"V ameriški agresiji na sosesko Saben v prestolnici so bili ubiti trije državljani," je ob sklicevanju na podatke ministrstva za zdravje v četrtek poročala hutijevska tiskovna agencija Saba.

Mediji jemenskih upornikov so poročali tudi o novih ameriških napadih na otok Kamaran ob obali Jemna. Pred tem naj bi bilo v torek zvečer v ameriškem napadu na Hodejdo ubitih 13 ljudi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju katarske televizije Al Jazeera so ameriška letala v zadnjih urah znova napadla prestolnico Sana in območja v njeni okolici.

Na Bližnji vzhod je medtem prispela ameriška letalonosilka USS Carl Vinson, oborožena z bojnimi letali f-35C, je v četrtek na družbenem omrežju X sporočilo poveljstvo ameriške vojske. Na območju bo delovala skupaj z letalonosilko USS Harry S. Truman.

ZDA od sredine marca redno napadajo položaje hutijevcev v Jemnu, ki iz solidarnosti s Palestinci v Gazi z napadi ovirajo pomorski promet ob obalah Jemna, obenem pa izvajajo napade na ameriško mornarico na območju. Skupina od začetka trenutne izraelske agresije v Gazi občasno z raketami cilja tudi Izrael.