ZDA pošiljajo nevidne bombnike in kopičijo sile: kaj se dogaja?

Združene države Amerike naj bi proti vojaškemu oporišču na otoku Diego Garcia v Indijskem oceanu, ki je bilo v preteklosti že izhodišče za ameriške letalske napade na Afganistan in Irak, poslale več "nevidnih" bombnikov B-2 Spirit in večje število drugih vojaških letal. Domnevno kopičenje sil na otoku, ki je sicer teritorij Velike Britanije in izrednega strateškega pomena tako za britanske kot ameriške letalske sile, poteka v času, ko so ZDA že izvedle več napadov na hutijevce v Jemnu, Trumpova predsedniška administracija pa stopnjuje opozorila in grožnje Iranu.

Satelitski posnetki in javno dostopni podatki o premikih in komunikacijah letal so pokazali, da je ameriško vojaško letalstvo že konec prejšnjega tedna proti Indijskemu oceanu, kjer je britansko-ameriško vojaško oporišče na otoku Diego Garcia, začelo premikati večjo silo, ki med drugim vključuje bombnike B-2 Spirit, transportna letala C-17 in letalske tankerje, namenjene oskrbi letal z gorivom med letom, je poročal medij The War Zone.

Proti letalskemu oporišču na otoku Diego Garcia se po navedbah medija The War Zone pomika tudi več deset tako imenovanih "tankerjev", kot je Boeing KC-46 Pegasus, ki so namenjeni oskrbi vojaških letal z dodatnim gorivom med letom oziroma med misijami. Foto: Guliverimage

Bazo ameriškega vojaškega letalstva Whiteman v zvezni državi Missouri je po navedbah The War Zone v zadnjih 48 urah zapustilo več bombnikov B-2 Spirit, po nekaterih navedbah celo do sedem. Whiteman je sicer matično oporišče celotne ameriške flote dvajsetih tako imenovanih "nevidnih" – letalski radarji jih težko zaznajo – bombnikov B-2 Spirit.

Bombniki B-2 Spirit in podporna letala – transporterji C-17 in letalski tankerji – so po poročanju portala The War Zone, za katerega so informacije o premikih letal potrdili tudi v poveljstvu ameriških letalskih sil, v zadnjih 48 urah med potovanjem proti otoku Diego Garcia med drugim pristajali tudi v ameriških letalskih bazah na Havajih in na otoku Guam, ki leži v zahodnem Tihem oceanu, preleteli pa so tudi že Avstralijo.

Več transportnih letal C-17 je medtem proti Indijskemu oceanu, kjer je otok Diego Garcia, poletelo tudi iz ameriških vojaških oporišč na Bližnjem vzhodu.

Foto: Shutterstock Iz vojaškega oporišča na otoku Diego Garcia, ki je ozemlje Velike Britanije v Indijskem oceanu, so ZDA in zavezniki že izvajali letalske napade na cilje na Bližnjem vzhodu med Zalivsko vojno, vojno v Afganistanu in invazijo Iraka.



Otok je za ameriške in britanske letalske sile izrednega strateškega pomena, saj ni le izhodišče za morebitne operacije na Bližnjem vzhodu, temveč je tudi dovolj oddaljen od tamkajšnjih potencialnih sovražnih sil, da ga te ne morejo zadeti z raketami ali brezpilotnimi letali.



Najkrajša razdalja med otokom Diego Garcia in Iranom je namreč nekaj manj kot štiri tisoč kilometrov, medtem ko doseg najboljših iranskih balističnih raket znaša le okrog dva tisoč kilometrov.

Medij Politico je po navedbah The War Zone medtem prejšnji teden poročal, da je novi ameriški obrambni minister Pete Hegseth podaljšal prisotnost udarne skupine ameriške mornarice, ki jo vodi letalonosilka USS Harry S. Truman, na Bližnjem vzhodu. A ne le to, Hegseth je izdal tudi ukaz, da se v regijo premakne tudi mornariška udarna skupina pod vodstvom letalonosilke USS Carl Vinson.

V regijo, natančneje eno od ameriških letalskih baz na Bližnjem vzhodu, je bila pred kratkim napotena tudi ena od udarnih skupin lovcev F-35, je poročal The War Zone.

Gre za izredno neobičajno kopičenje sil

Samo štirje bombniki B-2 Spirit, ki so jih ZDA leta 2022 poslale v Avstralijo kot opozorilo Kitajski in sporočilo zaveznikom ZDA v indo-pacifiški regiji, da imajo vso ameriško podporo, so veljali za zelo konkretno opozorilo in "kazanje zob", poroča The War Zone.

Po nekaterih navedbah naj bi bilo na otok Diego Garcia v Indijskem oceanu namenjenih najmanj sedem bombnikov B-2 Spirit. Foto: Guliverimage

Enako je veljalo za šest bombnikov B-2 Spirit, ki so jih ZDA na otok Diego Garcia poslale leta 2020 po grožnjah Irana, ki so bile posledice ameriškega atentata na iranskega generala Kasema Sulejmanija januarja 2020.

Še večje število bombnikov B-2 Spirit in podpornega letalstva, ki jih ZDA zdaj glede na javno razpoložljive podatke o poletih pošiljajo na Diego Garcio, pomeni vsaj zelo silovito razkazovanje moči, ki je uperjeno zgolj in samo proti Bližnjemu vzhodu – najverjetneje Jemnu in Iranu, piše The War Zone.

ZDA udarile po hutijevcih v Jemnu, Donald Trump grozi Iranu

Domnevno kopičenje večjih sil v oporišču na otoku Diego Garcia in prisotnost dveh udarnih mornariških skupin na čelu z letalonosilkama se sicer dogaja v času povečanih napetosti na Bližnjem vzhodu.

Ameriške zračne sile in mornarica so 15. marca izvedle obsežno serijo napadov na več deset tarč v zahodnem Jemnu. Šlo je predvsem za strateške cilje, povezane s sposobnostmi jemenske teroristične skupine hutijevcev za izvajanje napadov na tovorne ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu ter obrambe pred morebitnimi letalskimi napadi.

Hutijevci že poldrugo leto napadajo ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Po lastnih navedbah to počnejo zaradi izraelske okupacije Gaze in napadov Izraela na Gazo, ki so se začeli po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. Foto: Reuters

Jemen je bil tudi osrednja tema skupinskega pogovora visokih ameriških vojaških in drugih uradnikov v komunikacijski aplikaciji Signal, ki se mu je po napaki svetovalca Bele hiše za nacionalno varnost Mika Waltza pridružil tudi odgovorni urednik revije Atlantic Jeffrey Goldberg.

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem pred nekaj več kot tednom dni v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zagrozil Iranu, ki po njegovem mnenju narekuje vsako potezo hutijevcev v Jemnu ter jih zalaga z naprednim orožjem, tudi raketami, in drugo opremo.

⚡️⭕️ Trump threatens Iran on Truth Social , holds it responsible for every attack from Yemen. pic.twitter.com/Td6efpme2H — Middle East Observer (@ME_Observer_) March 17, 2025

"Vsak izstrelek hutijevcev bo od zdaj naprej obravnavan kot izstrelek Irana, njihovega orožja in njihovega vodstva. Iran bo za to odgovarjal in nosil posledice. In te posledice bodo hude!" je Teheranu zagrozil Donald Trump.