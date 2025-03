Žensko, ki je preiskovala grozljivo dejanje Rusov, našli mrtvo

V ameriški zvezni državi Virginija so v soboto zgodaj zjutraj mrtvo našli nekdanjo državno tožilko Jessico Aber. V zadnjih treh letih je bila vpletena v nekatere izredno odmevne preiskave, v prvi vrsti enega od ruskih vojnih zločinov v Ukrajini in uhajanje podatkov iz ameriške obveščevalne agencije Cia. Vzrok smrti 43-letne tožilke še ni znan.

Jessico Aber je na položaj tožilke za vzhodno okrožje ameriške zvezne države Virginija leta 2021 imenoval nekdanji ameriški predsednik Joe Biden, januarja letos pa je v pričakovanju, da jo bo tako ali tako odpustil, odstopila, ko je kot predsednik ZDA znova prisegel Donald Trump.

Zakaj je umrla 43-letna nekdanja tožilka še ni znano. To so po sobotnem jutranjem klicu policiji, da je v hiši v Alexandrii v ameriški zvezni državi Virginija neodzivna oseba, našli mrtvo. Družinski prijatelj je za ameriški medij CBS News sicer dejal, da bi bila njena smrt lahko povezana z "dolgotrajnejšo zdravstveno težavo Aber".

Preiskovala je Ruse, ki so v Ukrajini grozovito mučili Američana

Jessica Aber, ki je kariero v tožilstvu leta 2009 začela s preiskovanjem korupcije, finančnih goljufij in zlorab otrok, je v triletni karieri tožilke za vzhodno okrožje Virginije v svoj portfelj nanizala nekaj odmevnih primerov.

Decembra 2023 je bila vpletena v sploh prvo obtožnico zaradi vojnih zločinov, ki so jo Združene države Amerike vložile zoper rusko vojsko. Šlo je za obtožnico zoper štiri ruske vojake, ki so v Ukrajini po navedbah ameriških obveščevalcev aprila 2022 ugrabili državljana ZDA, civilista, ter ga več dni grozovito mučili in mu grozili z usmrtitvijo.

Ena od tako imenovanih "mučilnic", ki so jih na več lokacijah v regiji Herson leta 2022 odkrili ukrajinski vojaki. Foto: Reuters

Ameriški državljan, čigar identiteta ni bila javno razkrita, je v Hersonu v Ukrajini sicer živel že leta 2021, torej pred ruskim napadom na Ukrajino, in ni bil udeležen v boj ukrajinskih sil proti Rusiji, kar pomeni, da je bil v skladu z Ženevsko konvencijo zaščitena oseba, so na pravosodnem ministrstvu ZDA takrat zapisali v obtožnici.



Ruski vojaki - šlo je za dva poveljujoča častnika in dva vojaka nižjega čina - so ameriškega državljana kljub temu ugrabili iz njegovega doma v vasi Milove v regiji Herson in ga na drugi lokaciji zadrževali deset dni. V tem času so ga večkrat brutalno pretepli, tudi s pištolo, večkrat so mu grozili s smrtjo in ga spraševali za zadnje besede, preživeti pa je moral tudi lažen poskus usmrtitve, med katerim so mu strelno orožje že prislonili na glavo, nato pa naboj izstrelili mimo njega.

Preiskovala je tudi Ruse, ki so se poskusili izogibati sankcijam, in ujela vohuna v Cii

Jessica Aber je kot državna tožilka sicer preiskovala tudi državljane Rusije (nekateri so imeli tudi ameriško državljanstvo), ki so iskali načine, kako zaobiti sankcije proti Rusiji in ameriško tehnologijo v Rusijo pošiljati prek mednarodnih pristanišč oziroma kako prek lažnih kriptomenjalnic oprati denar, ki je zaradi sankcij v Rusijo pritekal nezakonito.

Tik pred njenim odstopom s položaja januarja letos je Aber dosegla veliko zmago, ko je nekdanji analitik obveščevalne agencije Cia Asif Rahman, ki ga je preiskoval urad Jessice Aber, na sodišču priznal, da je Teheranu posredoval strogo zaupne dokumente o načrtih Izraela za lanske zračne napade na Iran.

