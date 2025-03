Huda ura v Rusiji: Ukrajina silovito udarila po zelo pomembni tarči #video

Ukrajina je v enem od najsilovitejših napadov na ruskem ozemlju z brezpilotnimi letali do zdaj danes v zgodnjih jutranjih urah zadela oporišče ruskega vojaškega letalstva Engels-2 v bližini mesta Saratov. Gre za eno najpomembnejših ruskih letalskih baz, iz katere je Rusija od februarja 2022 večkrat napadla Ukrajino, tam pa je nastanjena tudi celotna ruska flota težkih strateških bombnikov Tupoljev Tu-160, ki lahko nosijo rakete z jedrskimi bojnimi glavami. Oporišče Engels-2 je bilo od decembra 2022 sicer že večkrat tarča ukrajinskih brezpilotnih letal.

Napad na rusko regijo Saratov sta danes zjutraj potrdila tako tamkajšnji guverner Roman Busargin kot glavna varnostna služba Ukrajine (SBU). Po navedbah Busargina je šlo celo za najsilovitejši napad na Saratov od začetka vojne v Ukrajini, je poročal medij Kyiv Independent.

Oblak dima nad oporiščem ruskega vojaškega letalstva Engels-2 Foto: Reuters

Tiskovna agencija Reuters je medtem poročala, da je bilo tarča napada, ki so ga izvedla ukrajinska brezpilotna letala, oporišče ruskega vojaškega letalstva Engels-2, ki leži na obronkih mesta Engels in nekaj manj kot devet kilometrov vzhodno od mesta Saratov, prestolnice istoimenske ruske regije. Mesti Engels in Saratov sicer ležita zelo blizu eno drugemu, nahajata se na nasprotnih bregovih reke Volge.

Več videoposnetkov, ki so se v zgodnjih jutranjih urah razširili po ruskih kanalih v komunikacijski aplikaciji Telegram, je prikazovalo ogromen oblak dima, ki se je dvigoval nad širšim območjem okrog letalske baze Engels-2, in posledice udarnih valov eksplozij, ki so odjeknile ob ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letali.

Poškodovana okna na eni od stavb v mestu Engels. Stekla je zdrobil udarni val eksplozije v bližini letalskega oporišča Engels-2. Foto: Reuters

Kot je po poročanju Reutersa dejal guverner Saratova Busargin, je bilo bližnje letališče po napadu na Engels v plamenih, več lokalnih prebivalcev pa je bilo evakuiranih. Busargin sicer ni poimensko omenjal letalskega oporišča Engels-2, a to je edino letališče v bližini mesta Engels. Na severovzhodu Saratova se sicer nahaja mednarodno letališče Saratov Gagarin, a poročil o tem, da bi ga kdo napadel v zadnjih 24 urah, ni.

Požar v letalskem oporišču Engels-2:

Oporišče ruskega vojaškega letalstva Engels-2 je za Ukrajino sicer zelo pomembna tarča. Rusija je od tam od začetka invazije leta 2022 izvedla več letalskih napadov na Ukrajino, iz baze pa proti Ukrajini tudi izstreljujejo balistične in vodene rakete.

Ukrajina je letalsko oporišče Engels-2, kjer se med drugim nahaja celotna ruska flota strateških bombnikov Tupoljev Tu-160, ki lahko nosijo tudi izstrelke z jedrskimi konicami, z brezpilotnimi letali napadla že večkrat. Prvi odmeven napad se je zgodil 5. decembra 2022, ko so ukrajinski droni po navedbah Kijeva uničili oziroma močno poškodovali dva ruska turbopropelerska bombnika Tupoljev Tu-95.

Rusko letalsko oporišče Engels-2 se nahaja slabih 500 kilometrov od najbližje meje Rusije z Ukrajino. Foto: Google Zemljevidi

Januarja letos so ukrajinska brezpilotna letala medtem zadela skladišče nafte v Engelsu, glavni vir goriva za letalsko oporišče Engels-2 in povzročila ogromen požar, s katerimi so se ruski gasilci borili več kot pet dni.