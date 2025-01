Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



10.50 Ukrajina napadla skladišče nafte v ruski regiji Saratov

"Ukrajinske obrambne sile so zadele rusko skladišče nafte v Engelsu v regiji Saratov," je na družbenih omrežjih sporočil ukrajinski generalštab in dodal, da omenjeno skladišče "oskrbuje vojaško letališče Engels-2, kjer je sedež sovražnikovega strateškega letalstva", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Guverner regije Saratov Roman Busargin je potrdil, da sta bili mesti Saratov in Engels tarči obsežnega napada z droni in da je izbruhnil požar v industrijskem objektu. Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo le, da je zračna obramba ponoči nad regijo sestrelila 11 ukrajinskih dronov. Še 21 so jih sestrelili nad drugimi deli Rusije, poroča tiskovna agencija Reuters.

Tudi Ukrajina je bila ponoči tarča napadov z droni. Po navedbah generalštaba je zračna obramba nad več regijami sestrelila 41 ruskih dronov. V ruskem obstreljevanju regije Herson pa sta bili ubiti dve osebi, še devet je bilo ranjenih, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Russian Telegram channels report a drone attack on an oil depot in Engels, Russia's Saratov region. A fierce fire broke out there. pic.twitter.com/tnpjsPgaks — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 8, 2025

Proukrajinski vojaški kanal na Telegramu z imenom DeepState je medtem potrdil, da so ruske sile zavzele mesto Kurahove v regiji Doneck, kar jim po navedbah vojaških strokovnjakov omogoča napredovanje proti zahodu.

Strokovnjaki na kanalu so prav tako sporočili, da je Moskva del svojih sil premestila na območje v bližini kraja Mirnograd, kjer zdaj pričakujejo okrepljene ruske napade, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Moskva je sicer že v ponedeljek sporočila, da je ruska vojska zavzela mesto Kurahove. V Rusiji so prepričani, da jim bo zavzetje omogočilo pospešen napredek v preostalem delu regije Doneck in da bodo oskrbovalne operacije Ukrajine na širšem območju zdaj znatno ovirane. Ukrajina navedb Rusije uradno še ni potrdila.