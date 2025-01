Spopadi v mestu Kurahove, ki velja za pomembno industrijsko in logistično središče in za katerega Moskva trdi, da ga je zavzela, se nadaljujejo, je danes sporočila ukrajinska vojska. Dodala je še, da je odbila več ruskih napadov v bližini mesta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



12.30 Ukrajina poroča o nadaljevanju spopadov v mestu Kurahove

11.40 Putin se je ob pravoslavnem božiču udeležil maše z veterani vojne v Ukrajini

12.30 Ukrajina poroča o nadaljevanju spopadov v mestu Kurahove

"V sektorju Kurahove obrambne sile odbijajo poskuse sovražnika, da bi izkoristil svojo premoč v živi sili in razvil ofenzivo," je na družbenih omrežjih zapisala enota ukrajinske vojske, ki se bori na območju, in dodala, da izvaja ukrepe za uničenje sovražnikovih skupin, ki so prodrle v njihove bojne formacije.

Kurahove velja za pomembno industrijsko in logistično središče. Do okrepljenih spopadov zanj pa prihaja v ključnem trenutku vojne, in sicer dva tedna pred inavguracijo novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Obe strani si namreč prizadevata izboljšati svoj položaj na terenu pred prihodom Trumpa, ki napoveduje hitro končanje vojne.

V luči tega je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v triurnem pogovoru z voditeljem podcasta Lexom Fridmanom, objavljenem v nedeljo, izrazil optimizem, da bo Trump lahko prisilil Rusijo k mirovnim pogajanjem. Prepričan je, da bo imel Trump ključno vlogo pri zagotavljanju varnosti Ukrajine, s čimer bo odprl pot za sporazumno rešitev krize, ki jo bodo podprle tudi evropske države.

Trump je sicer med volilno kampanjo večkrat kritiziral obsežno ameriško vojaško pomoč Ukrajini in izrazil dvom o nadaljnjem članstvu ZDA v zvezi Nato. Kljub temu je Zelenski pohvalil Trumpa, češ da ima dovolj vpliva, da lahko vsaj začasno ustavi rusko invazijo na Ukrajino.

"Ko se o čem pogovarjam z Donaldom Trumpom – ne glede na to, ali se srečava osebno ali pa samo opraviva klic –, vsi evropski voditelji vedno vprašajo, kako je bilo. To kaže na vpliv, ki ga ima Donald Trump," je dejal Zelenski.

V pogovoru je tudi poudaril, da Ukrajina za sprejetje morebitnega dogovora o prekinitvi ognja potrebuje varnostna jamstva. Najmanj kar bi Zahod po njegovem mnenju moral zagotoviti Kijevu, je varnost na nezasedenem ozemlju Ukrajine ter nadaljevanje vojaške pomoči Kijevu in izvajanje sankcij proti Rusiji. "Če ne bomo imeli varnostnih jamstev, bo Putin spet prišel," je dodal.

Prav tako je posvaril pred morebitnim izstopom ZDA iz Nata. To bi po njegovem mnenju pomenilo konec zavezništva in bi koristilo le ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

11.40 Putin se je ob pravoslavnem božiču udeležil maše z veterani vojne v Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin se je v ponedeljek pred pravoslavnim božičem udeležil maše v družbi veteranov vojne v Ukrajini in njihovih družin in nato še bogoslužja v katedrali Kristusa Odrešenika v Moskvi, kjer je patriarh Kiril vodil božično mašo. V poslanici je Putin izpostavil pomembnost družinskih vrednost in združevalno vlogo Cerkve.

Putin, ki je priznal, da je veren in da je bil v času Sovjetske zveze na skrivaj krščen, je praznovanje pravoslavnega božiča izkoristil za obisk obreda v cerkvi v spominskem parku na Poklonaja gori, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ruski predsednik je prižgal sveče in molil skupaj z vojnimi veterani in njihovimi družinami, nato je odšel v katedralo Kristusa Odrešenika, kjer je moskovski patriarh Kiril vodil božično mašo. Putin je prosil, da bi na verižice s križi, ki jih je blagoslovil Kiril in jih bodo poslali vojakom v Ukrajini, vgravirali njegove začetnice.

Ruski voditelj, ki je patriarha prosil tudi za blagoslov več ikon, je pojasnil, da želi s tem izraziti podporo vojakom.

Kiril je ob tem dejal, da zahodni svet prezira Rusijo zaradi njenega drugačnega razvoja. "Sovražijo nas, ker ponujamo drugačno, alternativno pot civiliziranega razvoja," je dejal Kiril. Dodal je, da Zahod želi oslabiti Rusijo z ustvarjanjem nekakšnih blokovskih delitev, piše tiskovna agencija Reuters na svoji spletni strani.

V božični poslanici je Putin izpostavil družinske vrednote in združevalno vlogo ruske pravoslavne Cerkve, ki podpira vojno v Ukrajini. "V božičnih dneh z vsem srcem jasno čutimo, kako pomembna je za nas očetovska in družinska tradicija, ki se prenaša iz roda v rod," je zapisal v čestitki pravoslavnim kristjanom.

Pravoslavni verniki danes, 13 dni po katoliških in evangeličanskih, praznujejo božič, s katerim obeležujejo praznik Jezusovega rojstva. Tega so dočakali opolnoči s prvo božično liturgijo, danes pa v cerkvah poteka še druga božična liturgija.