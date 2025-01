Bo mraz potisnil na kolena Putinovo enklavo?

V Pridnestrski republiki, ki leži na levi obali Dnestra in v kateri živi rusko govoreče prebivalstvo (večinoma gre za Ruse, a tudi za Ukrajince), so zaradi konca dobav ruskega plina uvedle velike omejitve.

Brez tople vode in ogrevanja

Prebivalci Pridnestrja, v katerem je nastanjenih tudi 1.500 ruskih vojakov, so tako ostali brez tople vode in centralnega ogrevanje, vse tovarne, razen proizvajalcev hrane, pa so bile priseljene ustaviti proizvodnjo.

Predsednik samooklicanega Pridnestrja Vadim Krasnoselski je pred tem dejal, da so izpadi elektrike neizogibni. Dejal je, da ima regija rezerve plina za deset dni omejene uporabe na severu in dvakrat toliko na jugu, piše Reuters.

Težave tudi za Moldavijo

Toda konec dobav ruskega plina predstavlja težave tudi za Moldavijo, na čelu katere je prozahodna predsednica Maia Sandu. Do leta 2022 je namreč Moldavija okoli 75 odstotkov elektirke dobila iz elektrarne Cuciurgan, ki leži v Pridnestrju.

V samooklicani Pridnestrski republiki so zaradi prenehanja dobav plina že uvedli stroge varčevalne ukrepe z energijo. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kot piše novinar Frankfurter Allgemeine Zeitung Michael Martens, je bila elektrika v Cuciurganu proizvedena z uporabo ruskega zemeljskega plina, ki ga je Gazprom dobavljal Pridnestrju in to tako rekoč brezplačno. Moskva je tako močno subvencionirala Pridnestrje in si zagotovila trajen vpliv v regiji.

Pridnestrje drago prodaja elektriko Moldaviji

Za Gazprom je bilo to politično motivirani posel, ki ustvarja izgubo, vendar je bila za Kremelj dobra naložba. Poleg tega se je del subvencij vrnil v Rusijo, saj je elektrarna Cuciurgan v lasti ruskega vlagatelja.

Model je torej deloval takole: Gazprom je skoraj zastonj dobavljal plin v Pridnestrje preko Ukrajine. V Pridnestrju so ta plin uporabljali za napajanje elektrarne Cuciurgan v ruski lasti, ki je Pridnestrju zagotavljala poceni elektriko in jo po visokih cenah prodajala Moldaviji.

Podražitve elektrike v Moldaviji

Ko torej ni več uveljavljenega poslovnega modela Pridnestrja, mora Moldavija zdaj kupovati elektriko na zahodnih trgih, kar je kratkoročno dražje. Napovedana je 85-odstotna podražitev električne energije v Moldaviji.

Michael Martens o Moldaviji in Pridnestrju:

In the small town of Dnestrovsk (Dnestrovsc in Romanian, Днестровск in Russian), located in Transnistria near the Ukrainian border, lies the Cuciurgan power plant, the largest in the Republic of Moldova, dating back to Soviet times. https://t.co/4ltafWEI6y pic.twitter.com/dgW9KSzIcD — Michael Martens (@Andric1961) January 2, 2025

To je težko breme za moldavsko prebivalstvo in za prozahodno predsednico Maio Sandu, dolgoročno pa bo to prisililo Moldavijo, da svojo energetsko infrastrukturo končno usmeri bolj na zahod (zlasti proti Romuniji), na primer z gradnjo visokonapetostnih daljnovodov. Nekateri projekti so že v nastajanju.

Gradnja visokonapetostne povezave z Romunijo

Marca 2024 se je res začela gradnja prve visokonapetostne povezave med Romunijo in Moldavijo. Maia Sandu je to pozdravil kot enega najpomembnejših projektov po osamosvojitvi.

Bo Pridnestrje, ki je pozimi ostalo brez plina in elektrike, potrebovalo nujno pomoč vlade v Kišinjevu? Če da, kakšni bodo pogoji Kišinjeva? Ali bi to lahko vodilo celo do morebitne ponovne vključitve Pridnestrja v moldavsko državo?

Bo Rusija našla način, da ohrani Pridnestrje?

Ali pa bo Rusija našla način, kako financirati svojo separatistično postojanko v kandidatki za EU in ji nadomestiti izpad dohodka od prodaje električne energije? Če ne, kako je s prihodnostjo (simboličnega) kontingenta ruskih vojakov v Pridnestrju, se še sprašuje Martens.