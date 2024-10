Je to človek, ki bo iz Rusije ščuval k nemirom?

Moldavska policija je pretekli teden pred volitvami in referendumom o približevanju EU razkrila domnevni program usposabljanja moldavskih državljanov za sprožanje nemirov. Ta naj bi med drugim potekal na ozemlju Republike Srbske, te navedbe pa so privedle do političnega obračunavanja in podajanja nasprotujočih si informacij znotraj vlade BiH. Glavni akter v ozadju naj bi bil zaradi korupcije in pranja denarja obsojeni proruski moldavski politik Ilan Shor.

Usposabljanja za povzročanje nemirov v Moldaviji so po navedbah tamkajšnjih oblasti potekala v Rusiji, deloma pa tudi v taborih v Srbiji in na ozemlju Republike Srbske v Bosni in Hercegovini.

Moldavska policija, ki je v zvezi s tem primerom pridržala več oseb, predvideva, da je za poskusi netenja nemirov Ilan Shor, moldavski politik in obsojeni podjetnik, ki trenutno živi v Rusiji, poročajo regionalni mediji.

V državi so bili "sumljivi posamezniki z vzhoda"

Bosansko-hercegovski minister za varnost Nenad Nešić je še isti dan zavrnil moldavske navedbe, medtem ko je šef obveščevalne službe BiH Almir Džuvo potrdil, da so v državi bivali sumljivi posamezniki z vzhoda, pri čemer pa ni omenjal morebitnih taborov za usposabljanje.

Nešić je danes ponovil svoje stališče, da navedbe Kišinjeva ne držijo in da gre za "izmišljene medijske naslove, ki služijo izključno za notranjepolitične obračune v Moldaviji". Pri tem je izpostavil prisotnost misij EU in Nata v BiH, ki bi po njegovem mnenju sami opozorili na obstoj kampov, kot so pristojne v Sarajevu obveščali o radikalnih skupinah v BiH in nevarnostih terorizma, je dodal Nešić, voditelj ene manjših strank bosanskih Srbov.

Moldavci so v nedeljo na referendumu z izjemno majhno večino podprli približevanje EU – za vpis članstva v EU kot strateškega cilja v ustavo je glasovalo 50,4 odstotka volivcev. Foto: Reuters

Njegov kolega v vladnem kabinetu, minister za zunanje zadeve Elmedin Konaković, je medtem danes delno potrdil moldavske navedbe. "To je res. Imeli smo ljudi, ki so prihajali v imenu in na račun Ruske federacije ter usposabljali pripadnike moldavskih skupin," je novinarjem v Sarajevu dejal Konaković. Kot je dodal, je tudi osebno videl dokaze o aktivnostih, ki da so potekale na ozemlju BiH.

Dodik navedbe označil za lažne

Z vrha skupine največjih gospodarstev v vzponu BRICS v ruskem Kazanu se je na to temo oglasil tudi predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, ki je vse navedbe o taborih označil kot lažne, celotno zgodbo pa je označil kot poskus za kaznovanje Srbov zaradi njihovih vezi z Moskvo.

Hkrati je potekal tudi prvi krog predsedniških volitev, v katerem je zmagala aktualna predsednica Maia Sandu, ki pa si bo nov mandat morala izboriti v drugem krogu. Sandu je za tesen izid referenduma okrivila vmešavanje Rusije, ki očitke zanika.