Ste pripravljeni na pasjo vročino?

Poletje ima svoje čare – dolgi dnevi, sproščeni večeri na terasi in vonj po sveže pokošeni travi. A ko temperature podivjajo in se zrak v stanovanju spremeni v težko odejo vročine, tudi največji ljubitelji poletja začnejo iskati oazo svežine. Takrat se začne razmislek: je zdaj končno čas za klimatsko napravo?

Čeprav se nakup klime sredi poletne vročinske fronte zdi skoraj nemogoč, obstajajo rešitve. S pravo izbiro naprave in nekaj pametnimi navadami lahko poletje spet postane užitek – brez kapljic znoja na čelu. Kako torej izbrati idealno klimatsko napravo ter kako jo uporabljati učinkovito, varčno in udobno?

Uporabite pametno upravljanje v oblaku MELCloud

MELCloud ponuja nadzor v živo iz oddaljene lokacije in omogoča: vklop/izklop, izbiro načina delovanja (samodejno/ogrevanje/hlajenje/ventilator), hitrost ventilacije, nastavitev tedenskega časovnika, nastavitev kota lopatic, zaznavanje in nastavitev sobne temperature ter lokalne vremenske informacije. Popolnost funkcij je odvisna od modela priključene notranje enote. Vse to uporabniku zagotavlja popolno prilagodljivost.

Foto: Vitanest

S prezračevanjem in rednim klimatiziranjem preprečite velika nihanja temperature ter zmanjšate porabo energije

Eden najboljših načinov za vzdrževanje stabilne temperature v prostoru sta prezračevanje prostorov z napravo za prezračevanje z rekuperacijo toplote in klimatizacija s klimatsko napravo.

Za večjo učinkovitost klimatske naprave je ključnega pomena vzdrževanje stalne temperature in izogibanje velikim temperaturnim odklonom v prostoru. V ekstremnih vremenskih razmerah boste morda želeli, da klimatska naprava nenehno deluje, tudi ko vas ni v prostorih. Najboljša rešitev je, da klimatiziranje prilagodite z upravljanjem v oblaku MELCloud in si nastavite sebi prilagojene tedenske urnike klimatiziranja prostora. Če ste med delovnikom odsotni od ponedeljka do petka, ker delate od 8. do 16. ure, lahko na primer nastavite vklop ob 11. uri dopoldne in izklop ob 23. uri zvečer, med koncem tedna pa časovnik nastavite na vklop kakšno uro prej, izklop pa kasneje.

Uporabite najboljšo nastavitev termostata

Nastavitve termostata igrajo pomembno vlogo pri povečanju učinkovitosti vaše klimatske naprave. Čeprav vas morda mika pogosto spreminjanje nastavitev termostata, zlasti v ekstremnih vremenskih razmerah, to ni najboljša praksa.

Ustvarite klimatizirana območja

Uporabniki ponavadi niso pozorni, ko gre za ustvarjanje območij klimatizacije, in želijo na primer namestiti eno klimatsko napravo na hodnik ali stopnišče, a to ni koristno pri zmanjševanju računov za energijo in ni najboljša metoda za učinkovito uporabo klimatske naprave. Z ustvarjanjem klimatiziranih območij pa ne boste klimatizirali celotnega doma, ampak območja, ki jih pretežno uporabljate, na primer dnevno sobo in spalnico. Z namestitvijo klimatske naprave za vsako območje boste lahko nastavili delovanje in drugačno temperaturo za vsako območje ter s tem zagotovili maksimalno udobje uporabnika območja. V tem primeru uporabite klimatske naprave v multi izvedbi.

Če določenega prostora v hiši ne uporabljate, ga ne ohlajajte in tako varčujte z energijo!

Foto: Vitanest

Uporabite funkcijo razvlaževanja namesto hlajenja

Poskusite uporabiti način razvlaževanja namesto hlajenja. Ko ni izjemno vroče in potrebujete le osvežujočo spremembo, je lahko razvlaževalni način zelo učinkovit za povečanje klimatskega udobja. Priporočena vlažnost v prostoru je od 30 do 50 odstotkov. Vzdrževanje najboljše ravni vlažnosti je odvisno od različnih drugih dejavnikov, sezone, oblačil, uporabniških navad in osebnih zahtev.

Vzdržujte čisto okolico in čistite zračni filter

Čiščenje notranjosti prostorov opravljate redno, a morda boste pozabili na klimatsko napravo, ki bo nameščena visoko na stropu. V tem primeru je najbolje, da si nastavite opomnik za čiščenje površine notranje enote in zračnega filtra. Čisti filtri povečajo učinkovitost in podaljšujejo življenjsko dobo naprave. Modeli serij MSZ-AY in MSZ-LN so zaščiteni s posebnim premazom proti nalaganju prahu na notranjih sestavnih delih, kar je dodatna prednost pri izbiri modela. Ne glede na to bo še vedno potrebno periodično čiščenje filtrov.

Prepričajte se, da je vaša klimatska naprava prave velikosti

Premajhna ali prevelika klimatska naprava za vaš prostor bo neučinkovita. Bistvenega pomena je, da kupite napravo ustrezne velikosti, saj bo morala premajhna delovati dlje in s polno močjo. Prevelika klimatska naprava bo porabila več energije, kot je treba, in povzročila višje račune. Priporočamo, da monter klimatskih naprav opravi ogled prostora in se z vami posvetuje o vaših potrebah, nato pa skupaj izbereta ustrezno moč in lokacijo namestitve klimatske naprave.

Kaj narediti v dneh pasje vročine?

Če želite premagati pasjo vročino in hkrati varčno klimatizirati prostor, si lahko pomagate tako, da svojo klimatsko napravo združite s stropnim ventilatorjem. Tako lahko še vedno nastavite klimatsko napravo na ne prenizko temperaturo in najnižjo hitrost ventilacije, stropni ventilator pa bo ohlajen zrak razširil po širokem območju. Združite oboje za maksimalno udobje, učinkovitost in hkrati maksimalni prihranek energije.

Foto: Shutterstock

Usmeritev lopatic navzgor

Pri uporabi klimatske naprave v načinu hlajenja naj bodo lopatice usmerjene navzgor. Navzgor usmerjen hladen zrak namreč najbolje kroži po prostoru. Pihanje naj ne bo usmerjeno neposredno proti telesu. Ko je vklopljen način ogrevanja, pa je bolje ohraniti smer lopatic navzdol, ker se po zakonu termodinamike toplota premika v hladna mesta.

Ne dovolite, da termostat klimatske naprave prevzame toploto

Termostat je zelo pomemben pri vzdrževanju temperature v zaprtih prostorih, saj bere temperaturo iz okolice in jo nato spreminja. Zato poskrbite, da ne bo postavljen neposredno na sončno svetlobo, blizu vrat ali oken oziroma nad prezračevalne odprtine. Namestitev naprave na nepravilno mesto bo povzročila napačne odčitke in neželeno sobno temperaturo.