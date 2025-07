Mikova karavana otroškega smeha praznuje 20 let: več kot 2.500 otrok na brezskrbnih počitnicah

Vizijo, ki jo je zasnoval pokojni ustanovitelj Franci Pliberšek, podjetje že dve desetletji zvesto uresničuje. Letošnji jubilej je podjetje proslavilo z izpolnjeno obljubo – 200 otrok je konec junija odpotovalo na Debeli rtič, kjer jih čakajo morje, nova prijateljstva in dragoceni spomini.

Na osrednjem dogodku na Debelem rtiču so se otrokom pridružili tudi zaposleni podjetja MIK, vodstvo in generalna direktorica Adrijana Pliberšek Jeram, ki je v govoru poudarila pomen trajne družbene odgovornosti: "Mikova karavana otroškega smeha je več kot le projekt – je zaveza, da vračamo družbi, ustvarjamo toplino in možnost za boljši jutri. Otroci so naša prihodnost in njihovi nasmehi so najlepša nagrada za naše delo."

V imenu Rdečega križa Slovenije je zbrane nagovorila predsednica mag. Ana Žerjal, ki je izrazila hvaležnost podjetju za dolgoletno podporo otrokom: "Partnerstvo z MIK je dokaz, da lahko tudi podjetja z velikim srcem spremenijo življenja. Vsako leto s skupnimi močmi ustvarjamo zgodbo, ki se dotakne src mnogih družin."

Program je obogatil energičen nastop skupine Dejan Dogaja, otroci pa so se razveselili tudi obiska rokometašev RK Celje Pivovarna Laško, s katerimi so se družili, fotografirali in delili podpise. Vrhunec dneva je bil razrez velikanske rojstnodnevne torte, ki je simbolično zaznamovala dve desetletji srčnosti, predanosti in skupne rasti.

Letos spremlja otroke 18 Mikovih vzgojiteljev pod vodstvom pedagoga Milana Niniča, ki skrbno pripravljajo raznolik program z ustvarjalnimi in športnimi delavnicami, pohodi, animacijami in novostmi, kot so delavnice oživljanja, likovna terapija in sprostitvene tehnike. Vodja letovanja Milan Ninič je ob tem povedal:

"Dvajset let karavane pomeni tisoče življenj, ki so bila vsaj za trenutek brezskrbnejša. In če smo skupaj poskrbeli, da se je vsaj en otrok počutil vrednega, slišanega in ljubljenega, potem vemo, da smo naredili nekaj velikega."

Mikova karavana otroškega smeha je skozi leta prerasla v enega najprepoznavnejših primerov podjetniške dobrodelnosti v Sloveniji – projekt, ki ni le poslanstvo, ampak tudi gibanje, ki spreminja življenja. In čeprav otroci domov odidejo po enem tednu, domov ne odnesejo le školjk in fotografij – odnesejo občutek, da so pomembni, sprejeti in vredni sreče.

MIK je slovensko podjetje z več kot 35-letno tradicijo, ki je svojo pot začelo v veleprodaji materialov za uokvirjanje slik. Danes je prepoznano kot eden vodilnih proizvajalcev in vgrajevalcev sodobnih okenskih sistemov iz PVC, ALU, LES-ALU in LES materialov. Poleg oken ponuja tudi celovite rešitve za zasteklitve objektov, prezračevane in ALU fasadne sisteme ter lastno razvite lokalne prezračevalne naprave MIKrovent, ki izboljšujejo kakovost bivanja. Zgodba MIK temelji na jasni viziji, pogumu in zavezanosti stalnemu izboljševanju bivalnih pogojev strank.

