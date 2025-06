Predsednik vlade Robert Golob je danes na pogovor sprejel predstavnike humanitarnih organizacij ter izobraževalnega sektorja, ki opozarjajo na stiske enostarševskih družin in neenak dostop do učnih gradiv. Po navedbah STA so sogovorniki izrazili pričakovanja po večji podpori in sistemskih spremembah, premier pa je nakazal odprtost za nadaljnje korake.

Predstavniki Zveze prijateljev mladine Slovenije, Rdečega križa Slovenije in Slovenske Karitas so predsedniku vlade predlagali, da se dodatek k otroškemu dodatku za enostarševske družine zviša s sedanjih 30 na 50 odstotkov. Po besedah generalne sekretarke Rdečega križa Cvetke Tomin bi s tem ukrepom pomagali približno 1700 družinam z najnižjimi prihodki. "Enostarševske družine so med najbolj ranljivimi skupinami. Z zvišanjem dodatka bi jim vsaj nekoliko olajšali vsakdanje stiske," je dejala.

Premier Golob se je danes srečal tudi s predstavniki Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije in Inštituta 8. marec, kjer so ga pozvali k brezplačnim gradivom v šolah, torej učbenikom in delovnim zvezkom. Foto: Nebojša Tejić/STA

Pobuda za brezplačna učna gradiva

V ločenem pogovoru je Golob sprejel predstavnike Inštituta 8. marec, Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ter Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije. Ti so premierju predstavili pobudo, da bi bila tako učbeniki kot delovni zvezki v osnovnih šolah za učence brezplačni.

Predsednica Zveze pedagoških delavcev Danijela Makovec Radovan je ob tem opozorila, da sedanji sistem ne omogoča enakih pogojev za vse. "Starši morajo kupovati delovne zvezke, učbenike pa morajo otroci po uporabi vrniti. To ustvarja neenakost, ki ni skladna z načeli kakovostnega in dostopnega javnega šolstva," je dejala.

Med predlogi je bila tudi uvedba potrjevanja vseh gradiv s strani strokovnega sveta, kar bi po njihovem mnenju pripomoglo k vzdrževanju kakovosti in standardov v šolstvu.

Generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin je v izjavi za medije dejala, da gre za 1700 družin v najnižjem dohodkovnem razredu, ki bi jim z dvigom olajšali vsakodnevne stiske. Foto: Nebojša Tejić/STA

Enak dostop in pomen tiskanih gradiv

Predsednica Združenja ravnateljev Mojca Mihelič je izpostavila, da mora biti šola enako kakovostna in dosegljiva za vse učence, tudi z vidika dostopa do učnih gradiv. Opozorila je na pomen tiskanih materialov, v katere lahko učenci pišejo, saj to pomembno prispeva k razvoju pismenosti.

Nika Kovač: Slišani smo bili

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je po srečanju izpostavila, da so s strani predsednika vlade prejeli pozitiven odziv. "Naš občutek je, da nas je slišal in da si lahko obetamo pozitivne spremembe," je dejala in dodala, da bo pogovor o tem nadaljevan na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.