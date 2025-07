Slikarji, kiparji, fotografi ter digitalni, vizualni in multimedijski umetniki iz sedmih držav regije so vabljeni, da se prijavijo na umetniški natečaj in sodelujejo v razstavi z naslovom Kar traja, se je začelo v domišljiji , ki jo organizira regionalna pravna praksa Karanović & Partners.

Tema natečaja je interpretacija procesa, ki vodi do preživetja, kjer trajnost izhaja iz odločitev, discipline, predanosti, pa tudi intuicije in vere. Študenti umetniških akademij in drugi umetniki iz Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Severne Makedonije, Slovenije ter Albanije do 35. leta starosti imajo priložnost začeti ustvarjalni dialog o vlogi domišljije pri ustvarjanju trajnih vrednot.

Tri najuspešnejša dela bodo nagrajena z denarnimi nagradami – dva tisoč evrov za prvo, 1.500 evrov za drugo in tisoč evrov za tretje mesto. Umetniki lahko svoja dela prijavijo do 23. julija 2025 prek elektronske pošte artcompetition@karanovicpartners.com. Umetnikiprek elektronske pošte

Kristina Armuš, umetnostna zgodovinarka in predsednica komisije, je poudarila, da ne iščejo del, ki nas spominjajo na varnost in preverjene vizualne rešitve, temveč prikazujejo resnico – tisto notranjo, edinstveno, ranljivo in pogosto neizrečeno. "Zanimajo nas dela, ki razmišljajo o ideji kot osnovi za gibanje in delovanje, o domišljiji kot osnovi prihodnosti. Ni pomembno le, kako bo delo, ki ga umetniki pošljejo na natečaj, videti, ampak kaj nosi: kakšno potrebo, kakšno dilemo, kakšen impulz. V času, ko se vse meri s hitrostjo in vidnostjo, želimo nagraditi tisto, kar traja, ker izhaja iz globokega, osebnega prostora pristnega izražanja," je dodala Armuš.

Strokovna žirija, ki jo sestavljajo Svetlana Ninković, priznana srbska abstraktna umetnica, Rastko Petaković, Senior partner v odvetniški pisarni Karanović & Partners, in Kristina Armuš kot predsednica žirije, bo izbrala zmagovalce natečaja. Hkrati bo 15 najboljših del predstavljenih na razstavi v beograjski galeriji N.EON 25. in 26. septembra 2025, s katero odvetniška pisarna Karanović & Partners obeležuje svojo 30. obletnico.

"V času vrtoglave revolucije kreativnih tehnologij, zlasti novih orodij umetne inteligence, tvegamo, da pozabimo, da so človeška čustva bistvo, proces in produkt umetniškega izražanja. Kljub vsem izzivom tehnologije globoko verjamemo v humanizem. Verjamemo v moč mladih umetnikov, da oblikujejo svet in premikajo meje človeškega izražanja danes, še bolj kot prej," je dejal Rastko Petaković, Senior partner v odvetniški pisarni Karanović & Partners.

Dela lahko umetniki oddajo v različnih formatih – od slikarstva, kiparstva, fotografije in instalacij do digitalne umetnosti, videodel in multimedijskih oblik. Dela so lahko dokončane umetniške enote ali predlogi za produkcijo, v tradicionalnih ali sodobnih medijih.

"Temu pravim trenutek pred stvarjenjem. Vse še obstaja le kot možnost. Kaos pred obliko, trenutek, ko gonilna sila postane misel in nevidno začne dobivati ​​obliko. Mladi umetniki imajo danes kljub številnim izzivom moč preoblikovati, premikati in obnavljati svet. Zato jih vabim, da ustvarjajo iz nuje in vere v lastno vizijo," je dejala umetnica Svetlana Ninković, članica strokovne žirije.

Za sodelovanje v natečaju je treba poslati prijavo, ki vsebuje osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva, država prebivališča), podatke o delu (naslov, tehnika, dimenzije, leto nastanka), kratko razlago dela (300–400 besed) v angleškem jeziku in vizualno predstavitev (fotografija, skica ali digitalni prikaz). Za dokumente, večje od 5 megabajtov, uporabite storitev WeTransfer.

Več o natečaju: https://www.karanovicpartners.com/news/what-endures-began-as-imagination/.

