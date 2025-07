Rusi sodelavce novačijo prek Telegrama: če ti kaj ni jasno, si poglej ameriško serijo

Trije moški so bili na sodišču spoznani za krive požiga londonskega skladišča, v katerem je bila vojaška in druga pomoč za Ukrajino. Požig naj bi izvedli po naročilu ruske skupine Wagner. Varnostni strokovnjaki opozarjajo, da se Rusi bolj kot na usposobljene agente zdaj zanašajo na male kriminalce.

23-letni Jakeem Rose, 20-letni Ugnius Asmena in 23-letni Nii Mensah so bili na sodišču spoznani za krive hudega požiga skladišča v industrijski coni Cromwell v Leytonu, v katerem so bila ogrožena tudi življenja ljudi. V skladišču je bila humanitarna in druga pomoč za Ukrajino, med drugim tudi oprema za internetni sistem Starlink. Škode je bilo za več kot milijon evrov.

Od leve proti desni: Jakeem Rose, Nii Mensah in Ugnius Asmena. Foto: Londonska metropolitanska policija (Met)

Napad sta načrtovala 20-letni Dylan Earl in 23-letni Jake Reeves, ki sta že prej priznala krivdo in razkrila, da sta požig izvedla v imenu ruske paravojaške skupine Wagner. Priznala sta tudi ločen načrt za požig restavracije in skladišča vina v zahodnem Londonu ter ugrabitev njenega lastnika, znanega ruskega disidenta.

Foto: Londonska metropolitanska policija (Met) Mensaha iz soseske Thornton Heath in Rosea iz Croydona so med požigom posnele nadzorne kamere, izdal ju je tudi videoposnetek požiga na Mensahovem telefonu, ki sta ga prek aplikacije FaceTime delila z Earlom in Reevesom. Na njem je bilo mogoče videti, kako so na vrata skladiščnih enot metala bencin in skladišče zažgala.

Na prizorišče je marca lani odhitelo osem gasilskih ekip s 60 gasilci, ki so poskušali pogasiti ogenj. To je v noči napada poskušal storiti tudi voznik tovornjaka, ki je bil takrat v bližini skladišča.

Sodišče je slišalo, da je Rose med begom odvrgel velik nož, na katerem so preiskovalci našli njegovo DNK.

Mensah je kasneje Reevesu poslal sporočilo, v katerem je zapisal: "L9 (Roseov vzdevek) je na kraju dogodka pustil svojega Ramba."

Skladišče se je znašlo na seznamu skupine Wagner, ker so od tod v Ukrajino pošiljali humanitarno pomoč in blago, vključno z opremo za satelitski sistem Starlink, ki je ključnega pomena za ukrajinske čete. "Glede na povezavo skladišča z Ukrajino je jasno, da je šlo za ciljno usmerjen napad," je dejal David Cawthorne, vodja oddelka za boj proti terorizmu pri tožilstvu.

Rusi so mu priporočili ogled ameriške serije

Ruska skupina Wagner je stik z Dylanom Earlom vzpostavila prek omrežja Telegram, na katerem je sodelavce novačil kar klepetalni bot z imenom "Privet Bot". Earl se je na sodišču zagovarjal, da je v tistem trenutku potreboval "nov začetek" v življenju. Ker ni bil zadovoljen s svojimi obeti v pustem angleškem mestu Leicestershire, se je odločil, da bo v imenu ruske najemniške skupine organiziral teroristični napad v Londonu.

Če bi se mu uresničil načrt, bi se 20-letni občasni preprodajalec kokaina preselil v Rusijo in se pridružil njeni vojski. Slišal je, da bi lahko dobro zaslužil z bojem za tisto, kar je videl kot pravičen cilj, vendar se je bal, da ga bo neznanje ruščine pri tem oviralo.

Načrt za požig skladišča in sostorilce je Earl našel samo pet dni pozneje. Na pomisleke, da napada ne bodo znali uspešno izpeljati, mu je "Privet Bot" svetoval, naj si ogleda serijo Američani – dramo iz časa hladne vojne, v kateri ruski vohuni, infiltirani v Washingtonu, izvajajo nevarne misije za Sovjetsko zvezo.

Rusi sodelavce najdejo v nekaj urah

Rusija v tej kampanji proti Zahodu vse manj zanaša na dobro usposobljene agente, temveč bolj na mrežo nizko usposobljenih kriminalcev: nekateri so simpatizirali z Moskvo, drugi pa so si preprosto želeli denarja.

Medtem ko je bilo za vohunjenje in sabotažo včasih potrebno več let novačenja in načrtovanja, te operacije zdaj zahtevajo le nekaj ur na Telegramu in nekaj denarja. Analitiki pravijo, da je ta taktika temna sprevrženost sodobne "gig" ekonomije: sovražne države uporabljajo mlado delovno silo, ki je začasna in prilagodljiva. Delo je na zahtevo, pravočasno in brez obveznosti.

To je povzročilo glavobole tistim, ki so zadolženi za varnost Evrope. Ken McCallum, vodja MI5, britanske notranje obveščevalne službe, je lani opozoril, da je Rusija na "misiji povzročanja kaosa na britanskih in evropskih ulicah". Richard Moore, takratni vodja MI6, zunanje obveščevalne agencije, je to povedal bolj odkrito: "Ruske obveščevalne službe so nekoliko podivjale."