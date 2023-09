Zelenskemu v Kanadi obljubili dodatno pomoč #vŽivo

Pomembnejši dogodki:



9.10 Zelenskemu v Kanadi obljubili dodatno pomoč

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je na svojem prvem obisku v Kanadi v petek zahvalil Ottawi za vso podporo od začetka ruske invazije. Ob tem mu je kanadski premier Justin Trudeau zagotovil dodatno pomoč, v okviru katere bodo Ukrajini med drugim poslali 50 oklepnih vozil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Kanadska podpora Ukrajini z orožjem in opremo nam je omogočila, da smo rešili na tisoče življenj," je dejal predsednik v nagovoru parlamentu, kjer so ga sprejeli ob bučnem aplavzu in vzklikanju. "Ruska agresija se mora končati z našo zmago, tako da Rusija ne bo nikoli več mogla izvajati genocida v Ukrajini in da tega ne bo nikoli več poskušala storiti. Moskva mora enkrat za vselej izgubiti," je dodal.

Pred tem se je Zelenski srečal s premierjem Trudeaujem, ki je ocenil, da je to zelo vznemirljiv dan za Kanado, saj lahko Zelenskemu osebno zagotovi neomajno podporo Kanadčanov. Kanadski premier je Zelenskemu zagotovil nadaljnjo podporo in predstavil načrt pomoči v vrednosti 650 milijonov kanadskih dolarjev (454 milijonov evrov) za prihodnja tri leta. Med drugim bodo v Ukrajino poslali 50 oklepnih vozil, organizirali urjenje pilotov za letala F-16 in psihološko podporo.

Zelenski je po obisku Ottawe, kjer se je mudil skupaj s prvo damo Oleno Zelensko, odpotoval v Toronto, kjer je imel na programu srečanje s poslovneži in člani ukrajinske skupnosti v Kanadi.