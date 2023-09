Edi Rama v Varnostnem svetu ZN ruskemu veleposlaniku podal predlog ter mu zaprl usta #video

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzja je na sredinem zasedanju prekinil začetek seje Varnostnega sveta Združenih narodov v New Yorku, saj je nasprotoval temu, da ima ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prednost in spregovori pred preostalimi člani. Na to se je odzval albanski premier in predsednik varnostnega sveta Edi Rama, ki je predlagal rešitev za to, da se Zelenskemu v dvorani pred člani sveta sploh ne bi bilo treba pojaviti in spregovoriti. "Za to obstaja rešitev, če se strinjate. Ustavite vojno in predsednik Zelenski ne bo prevzel besede," je ruskemu uradniku sporočil albanski premier Edi Rama.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo na izrednem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov v New Yorku sicer obsodil ruski napad na Ukrajino kot zločinski in pozval, naj se Rusiji kot stalni članici VS ZN odvzame pravica do veta. Ob tem je pozval tudi k širitvi tega organa in med drugim predlagal stalni sedež za Nemčijo, poroča STA.

"To je zločinska in neizzvana agresija Rusije na naš narod"

"To je zločinska in neizzvana agresija Rusije na naš narod, katere cilj je zavzeti ukrajinsko ozemlje in vire," je dejal Zelenski in pozval, naj se Rusiji odvzame pravica do veta v VS ZN. To je označil za ključno reformo tega organa.

Albanski premier in predsednik varnostnega sveta Edi Rama je ruskemu veleposlaniku Vasiliju Nebenzju s predlogom zaprl usta in ga pustil brez besed. Foto: Guliverimage

"Vojno je nemogoče ustaviti, ker agresor ali tisti, ki agresorja odobravajo, na vsa prizadevanja vložijo veto," je poudaril in dodal, da je pravica do veta v rokah agresorja tisto, kar je ZN potisnilo v slepo ulico.

"Žal so ta sedež v varnostnem svetu, ki ga je Rusija po razpadu Sovjetske zveze nezakonito zavzela z zakulisnimi manipulacijami, zasedli lažnivci, katerih naloga je beljenje agresije in genocida," je nadaljeval ukrajinski predsednik.

Zelenski pozval k širitvi Varnostnega sveta ZN

Ob tem je pozval k širitvi VS ZN na več stalnih članic, vključno z Nemčijo. "Nemčija je postala ena ključnih svetovnih varuhinj miru in varnosti," je ocenil in dodal, da bi morali biti v organu stalno zastopani tudi Latinska Amerika in Afriška unija, večjo prisotnost pa bi si po njegovih besedah zaslužila tudi Azija.

Pred Zelenskim je v VS ZN med drugim spregovoril generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je prav tako ostro obsodil ruski napad na Ukrajino. Ta po njegovih besedah povečuje geopolitične napetosti in delitve, ogroža regionalno stabilnost, povečuje jedrsko grožnjo in ustvarja globoke razkole v vse bolj večpolarnem svetu.

Blinken Rusijo obtožil, da v Ukrajini vsakodnevno izvaja vojne zločine

Izrednega zasedanja se udeležuje tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki je Rusijo obtožil, da v Ukrajini vsakodnevno izvaja vojne zločine in zločine proti človečnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Iz udobne razdalje te dvorane je res lahko izgubiti izpred oči, kakšno je življenje ukrajinskih žrtev ruske agresije," je dejal, a izrazil prepričanje, da se Ukrajinci ne bodo predali. "In tudi mi ne bomo obupali," je dodal.

Izrednega zasedanja VS ZN o Ukrajini se ni udeležil nobeden od voditeljev stalnih članic, Francije, Velike Britanije, ZDA, Kitajske in Rusije, je pa na njem prisotna predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Slovenija se namreč pripravlja na prevzem sedeža v VS ZN, potem ko je bila junija izvoljena za nestalno članico organa v letih 2024 in 2025. Že z oktobrom letos bo dobila status opazovalke in se bo lahko do konca leta udeleževala večine srečanj.