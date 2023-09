Prvič po začetku vojne se bosta srečala Zelenski in Lavrov #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zasedanje 15-članskega Varnostnega sveta ZN bo pomenilo tudi prvo srečanje Zelenskega in Lavrova po začetku ruskega napada na Ukrajino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zasedanje 15-članskega Varnostnega sveta ZN bo pomenilo tudi prvo srečanje Zelenskega in Lavrova po začetku ruskega napada na Ukrajino, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Foto: Reuters

Ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN se bo danes na izrednem zasedanju o Ukrajini sestal Varnostni svet, ki se ga bosta udeležila ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Gre za prvo srečanje Zelenskega in Lavrova po začetku ruskega napada na Ukrajino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pomembnejši dogodki:



6.39 Prvo srečanje Zelenskega in Lavrova po začetku ruskega napada na Ukrajino

6.39 Prvo srečanje Zelenskega in Lavrova po začetku ruskega napada na Ukrajino

Ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN se bo danes na izrednem zasedanju o Ukrajini sestal Varnostni svet ZN, ki se ga bosta udeležila ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Predsednika ZDA Joeja Bidna in voditeljev preostalih stalnih članic VS ne bo, bo pa prisotna slovenska predsednica Nataša Pirc Musar.

Zasedanje 15-članskega Varnostnega sveta ZN bo pomenilo tudi prvo srečanje Zelenskega in Lavrova po začetku ruskega napada na Ukrajino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rusija je stalna članica Varnostnega sveta s pravico veta na vse zavezujoče ukrepe tega organa, kar je eden od razlogov, da se v mednarodni skupnosti že dlje časa pojavljajo pozivi k reformi VS ZN. Podporo temu je v torek na splošni razpravi v GS ZN izrazil tudi ameriški predsednik Biden, ki pa se današnjega zasedanja, tako kot voditelji preostalih stalnih članic VS ZN, Francije, Velike Britanije in Kitajske, ne bo udeležil.

Bo pa na njem sodelovala slovenska predsednica Pirc Musarjeva. Slovenija se namreč pripravlja na prevzem sedeža v Varnostnem svetu, potem ko je bila junija izvoljena za nestalno članico tega organa v letih 2024 in 2025. Že z oktobrom letos pa bo dobila status opazovalke in se bo lahko do konca leta udeleževala večine srečanj.

Na sedežu ZN so se v New Yorku ob začetku 78. zasedanja Generalne skupščine ZN svetovni voditelji tudi letos zbrali na splošni razpravi. Srečanje bo trajalo do 26. septembra.