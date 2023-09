ZDA ne dvomijo v nadaljevanje dobrega sodelovanja s Slovenijo

Tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby je na novinarski konferenci v New Yorku dejal, da ZDA pozdravljajo izvolitev Slovenije v Varnostni svet ZN in se veselijo sodelovanja v naslednjih dveh letih, ko bo Slovenija članica tega najpomembnejšega organa svetovne organizacije.

John Kirby je tujim novinarjem v New York predstavil ameriške prioritete na 78. zasedanju Generalne skupščine ZN, kjer se v torek začenja splošna razprava svetovnih voditeljev, ki se je med drugim udeležujeta tudi predsednik ZDA Joe Biden in predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar.

Na vprašanje STA o izvolitvi Slovenije v Varnostni svet ZN in vprašanjih pri katerih pričakuje tesno usklajevanje med Washingtonom in Ljubljano je Kirby odgovoril, da je Slovenija zaupanja vredna in cenjena zaveznica v Natu s katero ZDA že tesno sodelujejo pri podpori Ukrajini in ne dvomi, da se bosta dobro sodelovanje in komunikacija nadaljevali.

"Zanesljivo se bosta nadaljevali pri podpori ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu, ukrajinskim silam in Ukrajincem in obstajajo tudi številna druga vprašanja. Ne dvomim, da bomo sodelovali pri podnebnih spremembah, vprašanjih gospodarskega razvoja in izboljšanju infrastrukture v državah z nizkimi in srednjimi dohodki, globalnem zdravju, kibernetski varnosti, umetni inteligenci in drugje," je dejal Kirby.