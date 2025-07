Brazilski predsednik zavrnil ameriške carine in sankcije

"Eden od temeljev demokracije in spoštovanja človekovih pravic v Braziliji je neodvisnost sodstva. Vsak poskus njegove oslabitve predstavlja grožnjo demokratičnemu sistemu. O pravičnosti se ne moremo pogajati, je v sredo sporočil Lula.

Trumpova vlada je v sredo uvedla sankcije proti de Moraesu, ki vodi pregon nekdanjega predsednika države Jaira Bolsonara zaradi poskusa državnega udara. Trump in Bolsonaro sta zaveznika in ameriški predsednik je pregon označil za lov na čarovnice.

"V Braziliji velja zakon za vse državljane in podjetja. Vsaka dejavnost, ki vpliva na življenje Brazilcev in brazilsko demokracijo, je podvržena pravilom," je sporočil Lula.

Uvedba 50-odstotnih carin na uvoz iz Brazilije je za Lulo povsem politična in neopravičljiva. "Politično motivirani ukrepi proti Braziliji so v nasprotju z nacionalno suverenostjo in zgodovinskimi odnosi med državama," je dejal in spomnil, da je Brazilija ena redkih držav, s katerimi imajo ZDA zunanjetrgovinski presežek.

Lula je dejal, da se je o carinah pripravljen pogajati, ni pa napovedal povračilnih ukrepov.