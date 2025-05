Kitajski predsednik Xi Jinping v Pekingu gosti srečanje z voditelji in predstavniki držav Latinske Amerike in Karibov, na katerem se je zavzel za okrepitev vezi. Obenem je bil, ne da bi omenil ZDA, kritičen do nadlegovanja v obliki carinskih ali trgovinskih vojn. Države je pozval še, naj se uprejo zunanjemu vmešavanju.

V Pekingu poteka srečanje med Kitajsko in Skupnostjo latinskoameriških in karibskih držav (Celac), na katerem sodelujeta tudi brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva in kolumbijski predsednik Gustavo Petro. Srečanje pomeni novo poglavje v odnosih med Kitajsko in Latinsko Ameriko, kjer obe strani iščeta trdnejše gospodarske in politične vezi. ZDA medtem pritiskajo na regijo, naj se jasno opredeli v geopolitični razporeditvi moči.

Xi Jinping poudarja prijateljstvo in skupni razvoj

Kitajski predsednik Xi Jinping je v nagovoru poudaril dolgo zgodovino prijateljskih odnosov med Kitajsko in Latinsko Ameriko. Izpostavil je pomen enotnosti in sodelovanja za zagotavljanje globalnega miru, stabilnosti in trajnostnega razvoja. V nagovoru je pozval k večji povezljivosti in mednarodni solidarnosti.

Devet milijard dolarjev za razvoj infrastrukture in zelene energije

Kitajska je regiji obljubila več kot devet milijard dolarjev posojil za spodbujanje skupnih projektov, zlasti na področju infrastrukture in čiste energije. Namen sredstev je poglobiti sodelovanje in omogočiti hitrejši trajnostni razvoj držav Latinske Amerike. Poudarjena so bila tudi področja izobraževanja, varnosti in boja proti organiziranemu kriminalu.

Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko: začasna pomiritev

Kitajska in ZDA sta v ponedeljek razglasili dogovor o znižanju medsebojnih carin za obdobje 90 dni. Ukrep pomeni pomemben korak k zmanjšanju napetosti med največjima svetovnima gospodarstvoma. Gre za začasno olajšanje, ki lahko pozitivno vpliva na globalne trge in investicijsko okolje.

Xi Jinping opozarja na nevarnosti protekcionizma in hegemonije

V govoru je Xi jasno izrazil nasprotovanje trgovinskim vojnam, saj po njegovem mnenju v njih ni zmagovalcev. Opozoril je, da hegemonija in nadlegovanje vodita v samoizolacijo in rušita temelje mednarodnega sodelovanja. Svet naj bi bil po njegovih besedah priča najgloblji preobrazbi v zadnjih sto letih.

Podpora držav Celaca pri ohranjanju suverenosti

Kitajska je izpostavila podporo državam Latinske Amerike pri obrambi njihove neodvisnosti in samoodločanja. Xi je pozval, naj države regije zavrnejo zunanje vmešavanje in sledijo svoji poti razvoja. Takšna stališča kažejo na prizadevanja Kitajske za širitev vpliva v regiji, ki jo ZDA tradicionalno štejejo za svojo interesno sfero.