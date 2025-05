Ameriška stran optimistična glede trgovinskih pogajanj s Kitajsko

Ameriški predstavniki so po drugem dnevu trgovinskih pogajanj s Kitajsko, ki potekajo v Švici, optimistični. "Verjamemo, da se bodo zadeve dobro iztekle," je danes dejal sekretar za trgovino Howard Lutnick. Predsednik Donald Trump pa je v soboto zvečer sporočil, da so dosegli velik napredek. Kitajska stran zaenkrat pogajanj ne komentira.

Lutnick je danes dejal, da so pogajanja, na katerih iščejo rešitev za končanje trgovinske vojne med državama, pomembna za obe strani, ameriška pa po njegovih besedah trdo dela, da bi dosegli dogovor. Podrobnosti glede vsebine pogajanj medtem ni razkril.

Trump je po prvem dnevu pogajanj v soboto pozno zvečer na omrežju Truth Social zapisal, da pogajanja dobro potekajo. Dodal je, da so začeli s točke nič v prijateljskem in konstruktivnem duhu. "DOSEŽEN JE BIL VELIK NAPREDEK!" je dodal, pri čemer je to zapisal z velikimi tiskanimi črkami.

Peking današnjih pogovorov ni komentiral, v soboto pa je kitajska državna tiskovna agencija Xinhua zapisala, da so pogovori pomemben korak k rešitvi zadeve.

Na pogovorih v Ženevi, ki potekajo v rezidenci švicarskega predstavnika pri ZN, ameriško delegacijo vodi finančni minister Scott Bessent, v njih sodeluje tudi trgovinski predstavnik Jamieson Greer, medtem ko je na čelu kitajske delegacije podpredsednik vlade He Lifeng.

V soboto so pogovori trajali deset ur, danes so se nadaljevali in predvidoma naj bi se tudi končali.

Trump je na uvoz s Kitajske uvedel 145-odstotne carine, Peking je odgovoril s 125-odstotnimi carinami na uvoz iz ZDA. Ameriški predsednik zdaj vztraja, da enostranskega znižanja carin ne bo in da bo morala korak nazaj storiti tudi Kitajska. Pred pogajanji je ocenil, da bi bile ustrezne 80-odstotne uvozne carine za kitajsko blago.