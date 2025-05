Pakistanska vojska je kasneje sporočila, da je napadla indijsko mesto Adampur v zvezni državi Pandžab in uničila indijski sistem zračne obrambe. Pri tem je po lastnih navedbah uporabila hiperzvočne rakete.

Indijski časnik The Indian Express, ki se sklicuje na predstavnika indijske vojske, sicer poroča, da sistem zračne obrambe ni bil zadet.

Indija je v odgovor na pakistanske napade vpoklicala okoli 10.500 vojakov, ki jih bodo razporedili po vsej državi do februarja 2028, je sporočilo indijsko obrambno ministrstvo.

India and Pakistan have launched another round of reciprocal strikes in recent hours. Both sides have now targeted locations of increasing strategic importance. Earlier, India targeted a number of Pakistani airbases. Three in total, most notably Pakistan’s Nur Khan airbase in… pic.twitter.com/YQqEpmAuTN