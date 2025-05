ZDA: To ni naša vojna – ali je svet res pripravljen le opazovati?

Ob zaostrovanju napetosti se Indija in Pakistan medsebojno obtožujeta za napade. Pakistanska vojska je sporočila, da je nad pakistanskim ozemljem sestrelila 28 indijskih brezpilotnikov, Indija pa je Pakistan obtožila, da je z brezpilotnimi letali in raketami izvedel napade v delu Kašmirja, ki je pod indijsko upravo, in na vojaški objekt v Pandžabu.