Indija udarila po Pakistanu: raketni napadi pretresli tudi Kašmir #video

Indija je ponoči izvedla raketne napade na več ciljev v Pakistanu, pri čemer so bile tarče tako vojaške kot civilne lokacije. Eksplozije so močno pretresle tudi regijo Kašmir, kjer se je znova okrepila napetost med državama. Indijska stran trdi, da gre za povračilni ukrep zaradi nedavnega smrtonosnega napada na turiste v Kašmirju. Pakistan grozi z odgovorom.

Slišali so se zvoki eksplozij v Kašmirju

Indija je sporočila, da je napadla skupno devet lokacij, med njimi v Pakistanu in na območju pod pakistansko upravo Kašmirja. Po poročanju CNN so bile slišane močne eksplozije, pakistanska vojska pa trdi, da je Indija uporabila rakete.

Kaj je sprožilo vojaški odziv Indije z raketnimi napadi?

"Ti ukrepi so posledica barbarskega terorističnega napada v Pahalgamu, v katerem je bilo ubitih 25 Indijcev in en državljan Nepala," je v izjavi zapisalo indijsko ministrstvo za obrambo, pri čemer so se sklicevali na napad na turiste v indijskem delu Kašmirja.

"Naša dejanja so bila usmerjena, premišljena in niso imela namena stopnjevanja napetosti. Nobena pakistanska vojaška infrastruktura ni bila tarča. Indija je pri izbiri ciljev in načinu izvedbe pokazala izjemno zadržanost," so še dodali.

Pakistanski odziv in nevarnost za regijo

Pakistanski vojaški predstavnik Ahmed Sharif Chaudhry je dejal, da gre za “grobo provokacijo, ki ne bo ostala brez odgovora”, in napovedal, da bo Pakistan odgovoril ob času in na kraju, ki si ga bo sam izbral.

Prizadete lokacije in strah pred zaostrovanjem razmer

Po informacijah pakistanskih vojaških virov je bilo napadenih pet območij: Kotli, Muzaffarabad, Bagh (v pakistanskem Kašmirju) ter Ahmadpur East in Muridke (v provinci Pandžab).

Mnogi se bojijo zaostrovanja razmer, saj imata obe državi obsežen jedrski arzenal in je prisoten strah, da ne bi vse skupaj eksaliralo še v večji meri.