Minister zvezne države Džamu in Kašmir Omar Abdullah je napad obsodil kot največjega v regiji na civiliste v zadnjih letih, glede števila žrtev pa je dejal, da ga še ugotavljajo. Po poročanju medijev je bilo v napadu tudi ranjenih več ljudi.

Na območju sta vojska in policija

Bivši minister in ugledni politik Mehbooba Mufti je dejal, da je bilo ubitih najmanj pet ljudi, neimenovani policijski predstavnik pa je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je bilo ubitih kar 24 ljudi. Na območje so poslali vojsko in policijo. Indijski premier Narendra Modi je napad obsodil kot gnusno dejanje in teroristični napad ter obljubil, da bodo napadalci kaznovani.

V indijskem delu Kašmirja z večinsko muslimanskim prebivalstvom sicer že od leta 1989 poteka oborožen upor proti indijskim oblastem, ki pa se je umiril od ukinitve tamkajšnje delne avtonomije leta 2019. Muslimanske oborožene skupine želijo doseči neodvisnost ali priključitev Pakistanu, ki nadzira manjši del Kašmirja.

Kašmir je razdeljen med Indijo in Pakistanom od razglasitve neodvisnosti držav od Velike Britanije leta 1947. Obe državi si ga lastita v celoti, a vsaka upravlja z enim delom te himalajske pokrajine. Od treh indijsko-pakistanskih vojn sta se dve začeli prav zaradi te regije. Indijska vlada spodbuja turizem v Kašmirju, kjer za varnost skrbi tudi pol milijona stalno nameščenih vojakov. Lani je regijo po uradnih podatkih obiskalo okoli 3,5 milijona turistov, večinoma indijskih, še poroča AFP.