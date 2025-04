Smo v ključni fazi vojne, je v soboto dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu in s tem zavrnil pozive družin talcev, naj ustavi napade in zagotovi vrnitev vseh ujetnikov iz Gaze. Izraelske sile so v soboto v razdejani enklavi ubile najmanj 54 ljudi, napade nadaljujejo tudi danes.

"Verjamem, da lahko talce pripeljemo domov, ne da bi se podredili Hamasovemu diktatu," je v soboto povedal skrajno desni premier Izraela.

Ob tem je dodal, da so trenutno v ključni fazi vojne, s čimer se je med drugim odzval na pozive skupine, ki predstavlja družine talcev, naj vendarle ustavi napade in doseže dogovor o izpustitvi vseh preostalih talcev, ki so jih 7. oktobra 2023 zajeli palestinski borci.

Družine talcev so v odzivu na zadnje Netanjahujeve izjave izrazile prepričanje, da izraelska vlada nima načrta, kako doseči osvoboditev ujetnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael je z obnovitvijo napadov in blokade dobav pomoči v enklavo marca odstopil od dogovora o prekinitvi ognja, ki je v poznejši fazi predvideval izpustitev vseh talcev. Palestinskemu Hamasu je nedavno ponudil le delno izmenjavo ujetnikov, kar pa je islamistično gibanje zavrnilo, saj da ponudba ni vključevala določb o končanju vojne in izraelskem umiku iz Gaze.

Izraelci nadaljujejo smrtonosne napade

Potem ko so izraelske sile v soboto v enklavi ubile najmanj 54 ljudi, se smrtonosni napadi nadaljujejo tudi danes. Kot poroča katarska televizija Al Jazeera, so bili med tarčami napadov znova razseljeni Palestinci na območju Al Mavasi, ki ga je izraelska vojska razglasila kot varnega za civiliste.

Izraelska agresija v Gazi, ki se je začela kot odziv na vdor palestinskih borcev na jugu Izraela in zajetje talcev oktobra 2023, je po zadnjih podatkih terjala več kot 51 tisoč življenj, v napadih in sistematičnem uničevanju infrastrukture pa so bile razdejane bolnišnice, šole in druge javne institucije.

Južna Afrika je proti Izraelu na Meddržavnem sodišču (ICJ) nedolgo po začetku napadov sprožila tožbo, v kateri Izraelu očita kršitve konvencije o preprečevanju genocida. Dogajanje v Gazi so kot genocid označile tudi številne mednarodne človekoljubne organizacije in strokovnjaki Združenih narodov.